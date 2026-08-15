Por qué se retrasó el inicio del Sevilla - Rayo casi diez minutos

Pepe Jiménez Sevilla, 15 AGO 2026 - 21:52h.

Nadie entendía la situación sobre el césped

Alineaciones confirmadas de Sevilla y Rayo en la jornada 1 de LALIGA EA Sports

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Cuando la tecnología se instala como norma, los errores pueden costar muy caros. Eso sucedió este sábado en el Sánchez-Pizjuán, escenario donde el fútbol debía arrancar a las 21.30 horas y acabó iniciándose casi ocho minutos tardes: un chip falló y todo quedó bloqueado.

Llegaba la hora deseada, el momento tan esperado, el público apretaba, Guridi se preparaba para sacar... pero De Burgos Bengoextea, colegiado de la cita, no daba la orden para sacar.

Los aficionados pitaban, en el banquillo intentaban buscar explicaciones y fue el cuarto árbitro, junto a uno de los técnicos de LALIGA, los que acabaron explicando lo que sucedía. Según se contó en Movistar LALIGA, el chip instalado en los balones de la competición no funcionaba como debía y no permitía sacar.

Tras una serie de comprobaciones e intentos, se decidió arrancar el encuentro sin el chip, situación que era aceptada por ambos clubes sin demasiados problemas, intentando que el juego arrancase cuanto antes y los futbolistas no se enfriasen más.

Una vez el colegiado explicó la situación, todos eran conscientes que las ventajas que otorga el chip no aparecían en este encuentro y aunque desconocemos si el parón no ayudó en demasía al Sevilla, el sangrante error de Sangante -con Vlachodimos también en escena- hizo que el retraso inicial, la espera y las ganas existentes en el Sánchez-Pizjuán sufriesen un importantísimo parón.