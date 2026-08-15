Joaquín Anduro 15 AGO 2026 - 21:33h.

El Alavés supera a un Getafe con uno menos en el arranque liguero

El gesto de José Bordalás con Orellana Cid, árbitro debutante en el Alavés-Getafe: "Te has cagado"

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Este sábado, Mendizorroza ha acogido el partido de la jornada 1 con el que arrancaba una nueva edición de LALIGA EA Sports entre el Deportivo Alavés y el Getafe que finalizó con victoria por 1-0 para los locales. Un duelo que decidió Nahuel Tenaglia en una jugada a lo Juan Palomo robando un balón en la línea divisoria y colándose en el área para marcar de cabeza aprovechando un centro preciso de Mariano Díaz.

El uno por uno del Alavés

Antonio Sivera [6]: No tuvo mucho trabajo pero sí se mostró seguro cuando le tocó, también en los numerosos balones colgados, para dejar la portería a cero.

Ángel Pérez [6]: El carrilero fue de los que más lo intentó en el Alavés durante la primera mitad y fue sustituido ya en la segunda con un cabreo que rápidamente frenó Quique con una tremenda bronca.

Nahuel Tenaglia [9]: El primer gol de LALIGA EA Sports 26/27 tiene el sello del argentino, que le robó la pelota a Enes Ünal y se lanzó al ataque para terminar marcando de cabeza a centro de Mariano. Imperial atrás.

Valli Koski [8]: Pese a que no tuvo muchas oportunidades en la pasada temporada desde su llegada en enero, el finlandés ha arrancado con buen pie despejando un gran número de balones.

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Jonny Otto [7]: El jugador gallego ayudó a dejar la portería a cero tirando de veteranía cuando el Getafe buscaba inquietar a Sivera.

Abde Rebbach [7]: Incidió por la banda izquierda sin descuidarse en defensa y fue clave al ganar el balón y recibir la patada de Kiko Femenía por la que fue expulsado el azulón.

Antonio Blanco [6]: El mediocentro, pese a los rumores por los que podría haber salido este verano, ha arrancado un año más como capitán y como líder con y sin balón sobre el campo.

Pablo Ibáñez [6]: Cumplió en la medular el centrocampista, que incluso pudo forzar un penalti por un agarrón de Mario Martín ante el que no señaló nada Orellana Cid.

Denis Suárez [4]: No logró entrar en contacto con la pelota todo lo que necesita un jugador de su estilo de juego y, antes de ser sustituido, perdonó una ocasión clara a bocajarro ante David Soria.

Toni Martínez [4]: Partido muy sufrido para el murciano, que sólo pudo pelear con una zaga del Getafe que no le dejó ni apenas respirar.

Aitor Mañas [5]: Le tocó trabajar en el frente de ataque, mordiendo en la presión, aunque no llegó a tener contacto con la pelota en el área de David Soria.

Sustituciones

Mikel Rodríguez [8]: El canterano de la Real tuvo sus primeros minutos con el Alavés desaprovechando un mano a mano clarísimo ante David Soria y resarciéndose al marcar el 3-0 ya en el descuento.

Mariano Díaz [10]: El hispano-dominicano volvió a jugar tras brillar en pretemporada y demostró que, de momento, tiene ganas de jugar como los dioses. Asistencia medida a Nahuel Tenaglia para abrir la lata y un golazo por la escuadra de David Soria para terminar con otro pase de gol.

Yusi Enríquez [6]: Ayudó a mantener la ventaja del Alavés en el partido durante los minutos que estuvo sobre el campo.

Ander Guevara [-]: Salió en el descuento.

Carles Aleñá [-]: Entró ya en el final.

El uno por uno del Getafe

David Soria [6]: No actuó en toda la primera mitad y se lució a la vuelta de vestuarios con una doble parada a Abde Rebbach y Ángel Pérez. No pudo hacer nada en los goles estando ya muy vendido.

Kiko Femenía [2]: Dejó al Getafe con un futbolista menos antes de finalizar la primera parte tras ir con la plancha a un balón dividido con Abde Rebbach sin mucho sentido.

Abdel Abqar [5]: A pesar de los silbidos en su regreso a Mendizorroza, el marroquí no se amedrentó y se las tuvo tiesas con unos delanteros del Alavés que no pudieron superarle.

Djené Dakonam [5]: Seguridad defensiva por parte del togolés un año más acertado a la hora de sacar balones y de ganar duelos, sobre todo por arriba.

Zaid Romero [6]: Gran actuación del argentino, que demostró que además de su sobrada capacidad defensiva, también sabe lanzarse al ataque y crear peligro cuando tiene oportunidad.

Davinchi [4]: Dejó algunos errores que pueden ser claves para perder posición en plena pelea con Mojica, baja hoy por sanción. Fue sustituido al descanso por Enes Unal para cambiar el esquema.

Orel Mangala [6]: Muy buenas sensaciones del belga en su debut oficial con el Getafe, moviendo la pelota siempre con criterio y no rehuyendo el choque tal y como se estila en su nuevo club.

Mario Martín [5]: El centrocampista se emprendió con su dureza habitual en más de una ocasión y se jugó un penalti por un agarrón a Pablo Ibáñez. Se entendió bien en las ayudas con Mangala.

Ramón Terrats [6]: Fue el encargado de tener mayor protagonismo con sus toques de calidad y sus balones colgados, incluyendo uno que casi sorprende a Sivera.

Andrés García [4]: A pesar de ser lateral derecho, el canterano del Levante se estrenó con el Getafe y en Primera como extremo zurdo, manteniendo vigilado a Ángel Pérez sin poder crear peligro en ataque.

Martín Satriano [4]: No le salió nada al ariete, que estuvo muy solo a pesar de disponer del único tiro a puerta de la primera mitad y no logró después conectar con Enes Ünal.

Sustituciones

Enes Ünal [4]: Redebut del delantero turco con el Getafe, saliendo en el descanso en una participación muy complicada y con un balón perdido que desembocó en el 1-0.

Alberto Risco [5]: El canterano entró al campo ante las molestias de Mario Martín y no desentonó a pesar de tener el marcador en contra.

Ives Valou [5]: Salió para darle poderío aéreo a los suyos sin que el Getafe pudiera finalmente encontrar el gol.

Saba Sazonov [-]: El georgiano debutó y volvió a tener minutos tras haber estado apartado en el Torino.

Sebastián Boselli [-]: Entró para intentar cazar alguna pelota a balón parado.