Ángel Cotán 14 AGO 2026 - 19:04h.

El técnico azulón pasa revista en sala de prensa

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José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este viernes, en vísperas del debut liguero frente al Alavés, que la plantilla "no está cerrada para una temporada ilusionante" por el regreso a Europa, algo en lo que aún no quiere pensar para no desviar el foco de su primer rival, al que calificó de "aguerrido".

El equipo madrileño abre la temporada en Mendizorroza frente al Alavés, dirigido por Quique Sánchez Flores, técnico que conoce bien al Getafe tras su paso como entrenador durante tres etapas (2004-2005, siete partidos en los dos primeros meses de 2015 y 2021-2023).

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Las palabras de José Bordalás en sala de prensa

La pretemporada del Getafe ha sido "atípica" al contar con "muchas dificultades debido al número de efectivos". "Salieron muchos jugadores y para completar entrenamientos de calidad hemos tenido que incorporar a muchos chicos del filial pero ahora ya estamos bien", subrayó. "Aun así, la plantilla no está cerrada", aseveró Bordalás, quien habló de la "buena sintonía" que tiene con el club y su presidente, Ángel Torres.

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Para este primer partido, Bordalás ya cuenta con para su delantera con el turco Enes Unal, que ha regresado al club procedente del Bournemouth inglés. "Enes es conocido por la afición, también por mí, y es un gran profesional. Quería venir porque desde que se fue nos ha echado de menos y nosotros a él. Creo que nos va a ayudar mucho en el terreno de juego y en el día a día", manifestó.

Borja Mayoral fue otro de los nombres propios en su comparecencia: "Bueno, no pensamos en esa posibilidad, nosotros siempre somos optimistas, tenemos la plantilla que tenemos. Borja es un jugador más de la plantilla, está trabajando bien, ha trabajado bien durante la temporada. Lo que pasa es que hay más competencia y eso siempre es bueno, porque eso nos exige a todos dar el máximo y a él, obviamente, también. Entonces, él es consciente, como todos los compañeros, y bueno, ojalá alcance su mejor nivel y pueda ayudar al Getafe a conseguir los objetivos".

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Por último, Bordalás demandó dos fichajes: "Bueno, en principio estamos trabajando y consensuando todo y, bueno, vamos a ver las posibilidades, porque, como he dicho, se está haciendo un gran esfuerzo y todo va a depender de las posibilidades que tengamos y de lo que el mercado nos ofrezca. Obviamente entendemos todo tipo de situaciones, pero son posiciones, esas dos sobre todo, que el equipo, todos estamos de acuerdo, que necesita".