Christantus Uche se rompe varias partes de la rodilla y confirma el drama del Getafe

Ángel Cotán 07 AGO 2026 - 18:28h.

El delantero se pierde toda la temporada

El once ideal de José Bordalás para el Getafe en la 26/27: vuelta a Europa y fichajes ilusionantes

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Un auténtico drama. El Getafe CF elevó el cartel de sus amistosos de pretemporada con el objetivo de afrontar en plenas condiciones su regreso a las competiciones europeas. Aún con los tradicionales problemas del club azulón para reforzarse, José Bordalás está recibiendo nuevos cromos y tenía la esperanza de poder contar con Christantus Uche como gran estrella. Una terrible entrada lo cambia todo.

En el encuentro del pasado jueves ante el Mónaco, Bordalás optó por el centrocampista reconvertido a delantero en la segunda mitad. A falta de diez minutos para el final, Mawissa cazó la rodilla de Uche y tuvo que ser sustituido.

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La terribles imágenes asustaron a toda la parroquia azulona, pero el Getafe emitió un primer parte médico esperanzador: "Tras las primeras pruebas y la exploración clínica realizadas por los servicios médicos del club, Christantus Uche presenta una contusión en la rótula de la pierna derecha, producida tras el golpe sufrido durante el encuentro frente al AS Mónaco". Horas más tarde, y tras realizar nuevas observaciones, el Diario AS adelanta la peor noticia posible: Christantus Uche se pierde toda la temporada.

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La terrible lesión de Christantus Uche y el drama del Getafe

La segunda exploración en la rodilla del joven futbolista del Getafe confirma el drama. Uche se pierde toda la temporada y sufre varias roturas en la rodilla. Desde ligamentos hasta meniscos. Totalmente destrozado, Christantus será operado en los próximos días y no estará disponible para la ilusionante temporada 2026/27.

A falta de confirmaciones oficiales, los medios nacionales ya se hacen eco de una de las peores noticias de toda la pretemporada. En un partido en el que no había nada en juego, el atacante del Getafe se ve obligado a decir adiós al curso por una entrada de otra época. Mawissa, jugador del Mónaco, fue expulsado.