El técnico azulón amplía su contrato por dos temporadas, hasta 2028

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Ya es oficial: José Bordalás renueva con el Getafe CF. Tras varias semanas de tira y afloja, tentado por otros equipos de LaLiga y días después de que las posturas del técnico y del presidente, Ángel Torres, estuvieran muy alejadas, las dos partes han conseguido llegar a un acuerdo para ampliar su vinculación por dos temporadas más, hasta 2028. Así pues, ya sólo quedan cuatro banquillos de LaLiga vacíos, cinco si contamos que José Mourinho aún no es oficial.

"El Getafe Club de Fútbol y José Bordalás han alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato por dos temporadas más, prolongando así su vinculación con nuestra entidad hasta junio de 2028", ha anunciado el club, que cataloga al técnico como "una de las figuras más importantes de la historia reciente del club".

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Los banquillos vacíos de LaLiga EA Sports

Tras la renovación de Bordalás, sólo quedan cuatro banquillos cuyo futuro está en el aire. Una cifra que ascendería a cinco si incluimos el Real Madrid, que aún no ha confirmado de manera oficial la llegada de José Mourinho, aunque su fichaje ya está más que cerrado.

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El Elche busca un sustituto para Eder Sarabia con un claro favorito y el Rayo Vallecano todavía no tiene sustituto para Iñigo Pérez, con varios candidatos. Además, dos recién descendidos como el Real Oviedo y el Girona FC tampoco han anunciado aún su nuevo entrenador, aunque en el cuadro asturiano ya lo tienen cerrado con Julián Calero.

Quien sí ha anunciado a su nuevo técnico es Osasuna, que apuesta por Luis Miguel Ramis. También tendrán caras nuevas el Athletic (Terzic) y el Villarreal (Iñigo Pérez).