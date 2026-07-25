Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 16:59h.

Alemany y Simeone hablaron durante varios minutos en el entrenamiento

Ofertón por Julián Álvarez con una estrella para el Atlético de Madrid en la operación como trueque

Compartir







El Atlético de Madrid sigue sumando entrenamientos de pretemporada mirando ya al duelo ante el Getafe del próximo miércoles mientras se siguen reproduciendo movimientos oficiales como el fichaje ya confirmado este sábado de Kang In Lee. El del coreano no será el último, ya que aún quedan operaciones por solucionar tanto de entradas como salidas tal y como bien saben Mateu Alemany y Diego Pablo Simeone.

Las cámaras de ElDesmarque han captado este sábado en el Cerro del Espino al director de futbol y al entrenador rojiblanco en una conversación que ha durado bastantes minutos mientras calentaban los futbolistas. A menos de un mes de que dé arranque la temporada de forma oficial con el inicio de LALIGA EA Sports, aún falta por resolver el futuro de varios nombres de la plantilla y otros que aspiran a llegar.

PUEDE INTERESARTE El dinero que se lleva el Atlético de Madrid del fichaje de Ángel Correa por River Plate

Después de las confirmaciones de Álex Grimaldo y Morten Hjulmand, el tercer fichaje oficial ha llegado este sábado con el anuncio de la incorporación de Kang In Lee. El mediapunta surcoreano estaba ya cerrado desde hace varias semanas y ya es jugador colchonero a todos los efectos tras un traspaso que le ha salido al cuadro madrileño por 35 millones de euros fijos más otros cinco en variables.

Las operaciones pendientes en el Atlético de Madrid

Otro por el que espera Diego Pablo Simeone es por Nico González, uno de los muchos representantes rojiblancos en la pasada final del Mundial, buscando contar un año más con el argentino. Para entrar hay que dejar salir y son varios los candidatos en la plantilla del Cholo para seguir haciendo caja y afrontando más llegadas.

Entre los futbolistas que podrían marcharse del Atlético de Madrid sobresale Julián Álvarez, con su futuro en el aire pese a la negativa de Miguel Ángel Gil Marín a dejarle salir. El Barcelona y el Arsenal siguen insistiendo en el fichaje de la Araña con jugadores como Ferran Torres o Viktor Gyökeres como posibles sustitutos precisamente desde los equipos culé y gunner, respectivamente.