Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 22:09h.

Las cifras del Arsenal junto al trueque de Viktor Gyökeres

En Barcelona ya dudan con subir la oferta por Julián Álvarez: "Ves el Mundial y 100 millones ya es demasiado"

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Los equipos interesados en Julián Álvarez siguen insistiendo y, mientras el FC Barcelona no avanza en una oferta catalogada como insuficiente por el Atlético de Madrid, el Arsenal también presiona para llevarse al futbolista argentino. El conjunto gunner quiere aprovecharse de la negativa rojiblanca a los culés ofreciendo una gran suma de dinero por la Araña a la que le sumaría un jugador top en la operación como trueque.

Según informa Times, Mikel Arteta estaría dispuesto a introducir como intercambio a Viktor Gyökeres, que llegó el año pasado al norte de Londres procedente del Sporting de Portugal a cambio de casi 67 millones de euros. El delantero sueco tiene un valor de mercado de 65 millones según el portal especializado Transfermarkt y se sumaría a una cantidad que pagaría el cuadro londinense en torno a los 100 kilos.

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Gyökeres se lució durante dos temporadas en el equipo lisboeta con 97 goles y 28 asistencias en 102 partidos, ganándose el interés de varios de los grandes clubes de Europa entre los que se encontraba el propio Atlético de Madrid. Finalmente fue el Arsenal el que se llevó el gato al agua pero no ha terminado de convencer en una temporada en la Premier a pesar del título liguero y el subcampeonato de Champions League.

El futbolista escandinavo ha sumado 21 goles en 55 choques, una cifra que, pese a no ser baja, no está a la altura de las expectativas creadas por el jugador antes de su llegada. Sumado a su complicada adaptación al estilo de juego de Arteta, esto ha provocado que el técnico vasco le abra la puerta si esto sirve para conseguir el fichaje de Julián Álvarez.

En el Mundial, Gyökeres anotó un gol en la goleada de Suecia frente a Túnez por el equipo nórdico no pudo pasar de los dieciseisavos de final después de haberse tenido que medir a Francia como uno de los mejores terceros. No logró mejores números Julián Álvarez, que anotó un solo tanto (golazo, eso sí), en la prórroga de la victoria de Argentina sobre Suiza en cuartos de final camino al subcampeonato de la Albiceleste.

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Gil Marín cerró la puerta a la venta de Julián Álvarez al Barcelona

La actuación mundialista de la Araña habría dejado dudas en el Barça, a los que Gil Marín ya negó públicamente su venta hace unos días: "Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Se lo hemos manifestado al jugador y a la gente y al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguid contando con él".

"Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200", finalizó el CEO colchonero.