La petición de Mati Prats al Real Madrid para el mercado: "Florentino, ficha a Rodri"

Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 15:43h.

Rodri Hernández, la gran duda dentro del Real Madrid

El Real Madrid dejará en manos de Mourinho fichar o no a Rodri Hernández

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La conquista del Mundial 2026 por parte de la Selección Española ha vuelto a poner sobre el foco a Rodri Hernández tras la exhibición del futbolista madrileño en la cita que le ha valido para ser el MVP del torneo. Con todo el mundo rendido a los pies del futbolista del Manchester City, se han vuelto a disparar los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid, sobre lo que ha hablado Mati Prats reclamándole a Florentino Pérez su incorporación.

En su editorial en ElDesmarque de Cuatro, el presentador ha dado sus motivos por los que el club blanco debería lanzarse a por el mediocentro español. Con un posible precio de 60 millones de euros sobre la mesa, Mati Prats le pide al presidente merengue que se lance definitivamente a por un futbolista que podría ocultar la alargada sombra que dejó Toni Kroos en el centro del campo con su retirada en 2024.

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Las dudas con el fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid

Florentino Pérez no estaría del todo convencido a la hora de lanzarse a por el fichaje de Rodri Hernández al tratarse de un futbolista fuera de la política de incorporaciones del club con sus 30 años, por los que la entidad no suele pagar traspasos. Además, en parte del madridismo tampoco se olvida la negativa en épocas pasadas a llegar al Santiago Bernabéu de un jugador al que Enrique Riquelme ya confirmó dentro de su candidatura a las elecciones blancas.

En cualquier caso, tal y como ha informado ElDesmarque, la última palabra sobre el fichaje del MVP del Mundial 2026 estará en manos de José Mourinho, tal y como ha sucedido con varias operaciones de este mercado de fichajes veraniego. El portugués está teniendo la consideración en el mercado que no habían recibido sus predecesores en el banquillo madridista y, si está convencido de su fichaje, el club lo intentará.