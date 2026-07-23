La operación podría condicionar por completo su situación en el mercado de fichajes

Las dos claves que siguen separando a Rodri del Real Madrid

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Saltan las alarmas con Rodrigo Hernández. El centrocampista vive uno de los momentos más álgidos de su carrera, probablemente incluso el mejor, después de proclamarse campeón del mundo con España y llevarse el MVP del torneo. Ha dejado atrás una difícil lesión de rodilla que le impidió disfrutar del fútbol y le tuvo alejado de los terrenos de juego más tiempo del previsto inicialmente. Vuelve a estar entre los candidatos al Balón de Oro y su nombre suena con fuerza para recalar en el Real Madrid. Por contra, el madrileño tendrá que someterse a una operación que puede condicionar por completo su futuro.

Según informa The Athletic, Rodrigo pasará por quirófano para operarse de la espalda en los próximos días, lo que le tendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. De momento se desconoce cuál será el tiempo de baja, pero en tierras británicas ya apuntan a que se perderá los primeros partidos de la Premier League con el Manchester City. Los medios españoles, de momento, son algo más cautos y el diario Marca asegura de que se trata de una operación "de carácter leve".

El club inglés, de momento, no ha dado ninguna noticia al respecto. Rodrigo ha brillado con luz propia durante el Mundial tras casi dos años lastrado físicamente, desde que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en septiembre de 2024, lo que le hizo perderse todo aquel curso 24/25. Durante la pasada campaña le costó tener continuidad y sólo participó en 33 partidos con el City, condicionado de nuevo por dos lesiones musculares.

Rodrigo Hernández, el MVP del Mundial con un futuro incierto

En su debut en el Mundial, ante Cabo Verde, dejó muestras de que todavía no estaba en su mejor tono físico, pero fue creciendo con el paso de los partidos hasta mostrar un nivel excelso a la hora de la verdad, en los partidos más importantes del campeonato, convirtiéndose en la brújula de una selección española que se acabó proclamando campeona del mundo ante Argentina en Nueva Jersey y llevándose el trofeo a mejor jugador del torneo. Casi nada.

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El centrocampista tiene contrato hasta 2027 con el Manchester City y un futuro algo incierto. Por un lado, el cuadro inglés quiere ampliar esa vinculación. Por otro, los rumores de un posible fichaje por el Real Madrid y su deseo de regresar a España son cada vez mayores, aunque ahora este paso por el quirófano podría condicionarlo todo.