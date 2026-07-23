El Manchester City se prepara para la salida de Rodri al Real Madrid: fichaje de 90 millones

Fran Fuentes 23 JUL 2026 - 09:51h.

Tras cerrar a Elliot Anderson, el conjunto skyblue acelera por una de las revelaciones del Mundial

La urgencia del Real Madrid por cumplir las reglas de la Champions que frena la salida de Gonzalo García

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El fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid ha vuelto a estar en el candelero tras su gran actuación durante el Mundial. El mediocentro, como loco por vestir de blanco, ha llegado incluso a rechazar la importante propuesta de renovación que le ha planteado el Manchester City en las últimas horas. Y es que el jugador cumple contrato el 30 de junio del 2027, por lo que apenas le resta un año de vinculación. De este modo, el jugador madrileño espera movimientos por parte del conjunto madridista mientras disfruta de unas merecidas vacaciones. Por su parte, el conjunto citizen ya se cubre las espaldas ante su posible salida.

Y es que, según informa el periodista Nicolò Schira, especializado en el mercado de fichajes, el Manchester City ha llegado a un acuerdo con Ayyoub Bouaddi, perla de Marruecos en el centro del campo, para que firme hasta el 2031. El jugador del Lille, de 18 años, fue una de las grandes irrupciones de los 'Leones del Atlas', demostrando mucha madurez, personalidad y calma a la hora de dirigir el juego con la pelota en los pies.

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De este modo, solo faltaría alcanzar un acuerdo entre el club francés y el Manchester City, que prepara nada menos que una oferta tasada en 90 millones de euros por el futbolista marroquí. Una cifra completamente fuera de mercado que, seguramente, haga que la operación siga adelante. No en vano, se hablaba de que el Lille había fijado un precio de 70 'kilos' al Real Madrid, que había preguntado por su situación durante la Copa del Mundo.

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El centro del campo del City sin Rodri Hernández aún da miedo

Así las cosas, tras el fichaje de Elliot Anderson, ahora el Manchester City acelera para conseguir a otro mediocentro. Junto a otros jugadores que ya están en la plantilla como Tijjani Reinders, Nico González o Mateo Kovacic, los citizen apuntan a formar un centro del campo con mucho presente, pero también de mucho futuro. Habrá que esperar, eso sí, para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a la figura de Rodri Hernández, pero todo apunta a que en el conjunto skyblue ya están asumiendo su marcha y han puesto la directa para firmarle a un sustituto por la vía rápida.

Sea como fuere, lo que queda claro es que en el Manchester City se temen lo peor para tratar de avanzar un movimiento de manera tan fulgurante, con una oferta tan exorbitante por un futbolista al que todavía le queda mucho por demostrar.