La urgencia del Real Madrid por cumplir las reglas de la Champions que frena la salida de Gonzalo García

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUL 2026 - 09:13h.

El Fulham de Arbeloa está interesado en el delantero

Las cinco estrellas del Real Madrid que son el espejo de Fede Valverde para ser primer capitán

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El futuro de Gonzalo García sigue sin resolverse pese al interés de varios clubes por incorporarlo este verano. El delantero del Real Madrid cuenta con mercado, pero su situación va mucho más allá de una decisión deportiva. Tal y como ha desvelado Arancha Rodríguez en El Partidazo de COPE, el club blanco no contempla una cesión y únicamente aceptará una fórmula que se considere beneficiosa para la entidad. Además, existe otro factor que también condiciona cualquier movimiento: la normativa de la UEFA sobre jugadores formados en el país y en la cantera.

El Real Madrid descarta ceder a Gonzalo García

El Real Madrid tiene claro que Gonzalo no abandonará el Santiago Bernabéu mediante una cesión. Esa decisión fue precisamente la que impidió que prosperara el interés del Betis. Álvaro Arbeloa estaría encantado de contar con el delantero en el Fulham, aunque la decisión final dependerá exclusivamente de los intereses del Real Madrid. El jugador, por su parte, ha querido iniciar la pretemporada a las órdenes de José Mourinho y conocer de primera mano los planes del técnico portugués, consciente de que tendrá competencia en la delantera.

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En paralelo, el conjunto blanco da prácticamente por hecha la salida de Franco Mastantuono, ya sea cedido o vendido. Con todos esos condicionantes sobre la mesa, el futuro de Gonzalo continúa abierto, pero cada vez resulta más evidente que su continuidad depende de una cuestión estratégica de planificación y de cumplimiento de la normativa de la Champions League.

Gonzalo García puede ser una pieza importante para el cupo de nacionales en Champions League

La UEFA obliga a los clubes a inscribir un máximo de 25 futbolistas para la Champions League. De esas plazas, ocho deben estar reservadas para jugadores formados en clubes del mismo país y, dentro de ese grupo, al menos cuatro tienen que haber completado su formación en la cantera del propio club. En estos momentos, el Real Madrid atraviesa una situación límite y maneja con cautela esa planificación.

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Tras la salida de Dani Carvajal, el club cuenta con varios futbolistas que cumplen esos requisitos, entre ellos Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Vinicius, Gonzalo García y Arda Güler, que ya adquiere esa condición tras completar el tiempo necesario en el club. A ellos se suma Marc Cucurella, formado íntegramente en España y si finalmente llegara Rodrigo Hernández, el cupo también se vería reforzado y podría facilitar la salida de Gonzalo.