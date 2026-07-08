Pablo Sánchez 08 JUL 2026 - 11:23h.

Cinco días para dar salida a tres jugadores del Real Madrid

La temporada pasada no tuvieron demasiado protagonismo con el míster

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En las últimas horas se hizo oficial el nuevo destino del que ha sido entrenador del Real Madrid hasta el final de la pasada temporada. Álvaro Arbeloa puso rumbo al Fulham y comenzará una nueva aventura en el fútbol británico, donde curiosamente se verá las caras con Xabi Alonso, a quien suplió en el banquillo merengue. Las cosas del fútbol. Puede que no sea la único conexión blanca que exista la temporada que viene en la Premier League. Y es que el exmadridista desea fichar a dos de los que fueron sus hombres para su nuevo proyecto.

Según informa BBC, Arbeloa quiere pescar en el Real Madrid. Lo curioso es que se trata de dos futbolistas que tuvieron poco protagonismo durante su estancia en el banquillo del primer equipo. Hablamos de Franco Mastantuono y de Gonzalo García, dos hombres de ataque. Ambos están en la rampa de salida al no entrar de pleno en los planes de José Mourinho.

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Arbeloa tiene claro que quiere impregnar el sentir merengue en su nuevo vestuario y esos son los nombres que pone sobre la mesa para tratar de apuntalar el ataque. Ninguno de los dos ha tenido continuidad la temporada pasada, lo cual sumado la seria posibilidad de que Mourinho no cuente con ellos, lo sitúan en la rampa del mercado con varios pretendientes pendientes.

Salidas en el Real Madrid

La pretemporada del Real Madrid arranca el próximo lunes 13 de julio bajo las directrices de un José Mourinho que no podrá contar con los 11 internacionales que se encuentran o que han estado en el Mundial. Antes de esa fecha, el club quiere cerrar varias salidas que tienen pendientes.

Concretamente, tres: el mencionado Franco Mastantuno, Fran García y Raúl Asencio están en el foco. Con el propio Gonzalo, además de con Camavinga y Endrick existen más dudas sobre su futuro. La pretemporada y el mercado hablarán por sí solos.