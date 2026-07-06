Jude Bellingham se 'presenta' ante José Mourinho y manda un mensaje a Xabi Alonso, Arbeloa y al madridismo

Javi Rayo 06 JUL 2026 - 07:35h.

Jude Bellingham marcó un doblete ante México y volvió a ser el mejor del partido

Jude Bellingham lidera la gesta junto a Gordon, Kane y un muro entre las lágrimas del Azteca: las notas del México-Inglaterra

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Jude Bellingham ha vuelto a ser clave en el pase a cuartos de Inglaterra. El futbolista inglés marcó un doblete ante México y ya suma cuatro goles y una asistencia en lo que llevamos de Mundial. Tras una mala temporada con el Real Madrid, el ex del Dortmund se está reivindicando y lo está haciendo desde la posición donde siempre dijo que debía jugar, la mediapunta.

Jude Bellingham, un 'bendito' problema

Unas veces mediante su entorno y otras veces él mismo, Jude Bellingham siempre dejó claro que tanto Xabi Alonso como Arbeloa le habían utilizado mal. Los dos últimos entrenadores del Real Madrid se empeñaron en retrasar su posición en el Real Madrid. Juden Bellingham brilló con Ancelotti en la mediapunta y lo vuelve a hacer ahora en el Mundial. Se siente más cómodo, aporta mucho más y su influencia en ataque no tiene nada que ver a cuando ha jugado en la base de la jugada. Una carta de presentación ante José Mourinho, que deberá decidir dónde coloca al futbolista inglés a partir de la temporada que viene.

Muchos madridistas habían perdido la fe en Jude Bellingham. El futbolista de Birmingham fue uno de los más criticados -y había motivos para hacerlo- tras la temporada en blanco del conjunto merengue, hasta el punto que fueron muchos los que pidieron una venta este verano, y viendo sus números en el Mundial seguramente se estén arrepintiendo. Ahora será José Mourinho quien tendrá que decidir qué camino tomar, si el de sus pupilos Arbeloa y Xabi Alonso o el de Carlo Ancelotti y Tuchel. Cuatro goles y dos asistencias parecen motivos suficientes para que Jude Bellingham vuelva a jugar por detrás de Mbappé en la mediapunta del Real Madrid, aunque eso significaría volver a enviar al banquillo a Arda Güler, quien solía ocupar esa posición tanto con Arbeloa como con Xabi Alonso en esta última temporada.