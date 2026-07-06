Joaquín Anduro 06 JUL 2026 - 05:28h.

Así jugaron los hombres de Javier Aguirre y Thomas Tuchel

Las lágrimas cruzadas de Erling Haaland y Neymar con fiesta de Noruega y drama de Brasil

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Partido inolvidable en el Estadio Azteca en el que Inglaterra se impuso por 3-2 a la anfitriona México en los octavos de final en el Azteca a pesar de contar con un hombre menos durante casi toda la segunda mitad. Un duelo en el que la estrella fue Jude Bellingham, autor de un doblete que allanó el camino de los Three Lions a cuartos, donde se medirán a Noruega.

El jugador del Real Madrid anotó dos tantos y el otro lo hizo Harry Kane en un penalti provocado por Anthony Gordon antes de encerrarse atrás por la expulsión de Quansah. El Tri se despide con honores ante un estadio abarrotado después de darlo todo y rozar el empate después de las dianas de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

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El uno por uno de México

Raúl Rangel [4]: Llegaba al choque de octavos sin haber encajado goles en todo el Mundial pero este domingo lo hizo hasta por tres veces provocando además el penalti del tercero.

Jorge Sánchez [5]: Muy insistente en ataque a pesar de que, en defensa, Anthony Gordon le puso en problemas por momentos. Insistente.

César Montes [5]: Jugó tocado tras probarse en el entrenamiento y no lo notó durante la primera parte hasta que fue sustituido al descanso, cuando ya no pudo más. Bellingham le quitó un gol cantado.

Johan Vásquez [6]: Buen trabajo del central en la zaga, donde lo dio todo en la pelea con Harry Kane para evitar que el ariete del Bayern pudiese controlar la pelota en el área.

Jesús Gallardo [5]: El lateral zurdo forzó la roja directa de Quansah y se convirtió en un hombre más de ataque contra 10 pero no siempre estuvo ahí acertado.

Erik Lira [5]: El mediocentro mexicano estaba cuajando un partidazo pero Bellingham le ganó la partida por dos ocasiones para marcar dos goles muy dolorosos para México. No dejó pasar ni un balón en la segunda.

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Luis Romo [4]: Muy poco del futbolista de Chivas, que fue sustituido en busca de la remontada tras una hora de juego en la que tuvo poca incidencia.

Gilberto Mora [3]: No estuvo esta vez el joven futbolista de 17 años al nivel que el día de Ecuador y se le vio superado por momentos como en la pérdida del segundo gol.

Roberto Alvarado [6]: Desaparecido en la primera parte y omnipresente en la segunda, en la que se hartó de poner balones peligrosos al área.

Julián Quiñones [7]: Una vez más fue decisivo el máximo anotador de México en este Mundial 2026, cazando un balón suelto para anotar el primero y poniendo balones al área.

Raúl Jiménez [8]: Repertorio de remates del ariete, con dos cabezazos que le sacó Pickford y un remate que se le marchó por poco antes del penalti transformado y unos últimos minutos en los que lo peleó todo.

Sustituciones

Edson Álvarez [6]: Entró por un César Montes que ya llegaba tocado y realizó un trabajo correcto en defensa con una selección azteca que jugó casi todo el tiempo contra 10.

Brian Gutiérrez [5]: Salió para darle mayor cariz ofensivo al equipo de Javier Aguirre mirando siempre a sus compañeros para darles oportunidades en el área.

Santiago Giménez [4]: No estuvo acertado el ariete en los minutos que tuvo en busca del empate contra uno menos y, para colmo, terminó lesionado del tobillo y fuera del partido.

Álvaro Fidalgo [6]: Buenos minutos del Maguito, moviendo la pelota con velocidad y buscando también disparos desde fuera.

Guillermo Martínez [-]: No fue capaz de cazar ningún balón en el área el alto ariete de Pumas.

El uno por uno de Inglaterra

Jordan Pickford [8]: Le sacó dos goles a Raúl Jiménez en la primera parte con sendos paradones e insistió en la segunda sacando los puños para despejar los numerosos balones colgados a su área.

Jarell Quansah [3]: La plaga de bajas en el lateral derecho le llevó al lateral derecho y, a pesar de que sostuvo a Julián Quiñones, vio la roja directa vía VAR por una innecesaria entrada con los tacos por delante sobre Gallardo.

Ezri Konsa []: Realizó un mal despeje en el gol de Quiñones pero, en líneas generales, estuvo atento tanto en el eje de la zaga como en el tramo final como carrilero derecho.

Marc Guéhi [8]: Descomunal en el tramo final de partido sacando cualquier pelota que pasaba cerca de sus dominios.

Nico O'Reilly [6]: No se había desplegado como habitúa pero arrancó la segunda parte con un pase de la muerte sin receptor y un disparo al palo que tocó en Bellingham. No sufrió atrás.

Declan Rice [8]: Otro de los ingleses que cuajó un partidazo en el Azteca, desde la conducción en el 0-1 a su despliegue en la segunda parte. Clave atrás pese a su amarilla en el primer minuto.

Elliot Anderson [5]: Mejor en tareas defensivas que con el balón, donde sufrió más ante la intensidad de los mexicanos en la presión.

Bukayo Saka [6]: Apareció poco, pero lo suficiente para asistir a Jude Bellingham en el primer tanto de la noche en el Azteca. Sustituido por la roja a Quansah.

Jude Bellingham [10]: La gran estrella en el Azteca con un doblete clave para poner a Inglaterra por delante antes de darlo todo persiguiendo el balón cuando estaban con uno menos y con conducciones que daban aire a los Three Lions.

Anthony Gordon [8]: Fue fundamental en el ataque de Inglaterra ampliando el campo y participó activamente en el segundo gol robando la pelota a Mora y en el tercero provocando el penalti. Se vació en defensa en la segunda mitad.

Harry Kane [8]: Gol de penalti y asistencia en el primer gol de Bellingham demostrando que, pese a no ser su mejor partido, sigue siendo decisivo. Provocó el penalti del 2-3.

Sustituciones

John Stones [7]: El ya exjugador del Manchester City tiró de veteranía y galones desde que saltó al campo para echar el cerrojo en el área de Inglaterra.

Dan Burn [7]: El gigantón del Newcastle fue fundamental para cerrar la portería en los balones aéreos.

Djed Spence [6]: Gran trabajo del carrilero jugando esta vez por la zurda buscando cerrar los centros de Alvarado.

Morgan Rogers [6]: Entró en los minutos finales para dar aire a los suyos.