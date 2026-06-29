El exceso de minutos mundialistas del que hablaba Mourinho: Mbappé, Bellingham y Cucurella preocupan

Javi Rayo 29 JUN 2026 - 13:11h.

Aunque Arda Güler y Fede Valverde ya están fuera del Mundial, hay otros 11 futbolistas del Real Madrid que aún continúan

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José Mourinho bromeaba en su primera entrevista como entrenador del Real Madrid que, por pedir, le gustaría que todos los mundialistas del conjunto blanco se eliminaran cuanto antes para poder descansar antes del inicio de la pretemporada. En parte, dicho y hecho. Las eliminaciones prematuras de Turquía y Uruguay han hecho que Arda Güler y Fede Valverde se hayan podido marchar ya de vacaciones. El turco con 270 minutos en las botas y el uruguayo con 237 a las espaldas.

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Aunque algunos madridistas están teniendo un papel bastante testimonial en este Mundial, es el caso de Konaté (14) y Endrick (35). Hay algunos casos que preocupan especialmente. Son titulares indiscutibles y sus Selecciones son aspirantes al título, con lo que se presupone que irán engordando esa nómina de minutos. Es el caso de Marc Cucurella, que lo ha jugado todo, y también de Courtois. Casos parecidos son los de Vinicius, Jude Bellingham o Brahim Díaz, que sólo han podido descansar unos minutos.

A buen seguro, los dieciseisavos de final pondrán fin a la participación en el Mundial a algún futbolista del Real Madrid, para agrado de José Mourinho. Brahim Díaz podría quedar apeado esta madrugada ante Países Bajos. Los demás, a priori, deberían continuar puesto que sus Selecciones parten con bastante favoritismo sobre los equipos rivales.

¿Qué jugadores del Real Madrid han disputado más minutos en este Mundial?