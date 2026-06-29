eldesmarque.com 29 JUN 2026 - 09:16h.

Ya ha ido convocado tres veces con el primer equipo del Real Madrid esta temporada

La paradoja del Valencia CF y el rastro de Javi Guerra: sin mundialistas pero con una Academia con récord de internacionales

Compartir







ValenciaEl Valencia CF sigue con el plan que se marcó Ron Gourlay para la base y la Academia: detectar talento joven en edades tempranas, antes de que culmine su ascensión a la élite y sea inviable su fichaje. La filosofía es apostar por futbolistas jóvenes (Ryonosuke Sato o Mamardashvili son los ejemplos) que puedan foguearse en el Valencia y dar el salto a la élite en Mestalla. En este escenario, el Valencia se ha fijado en una cantera prolífica como la del Real Madrid y ha preguntado por Joan Martínez, un joven defensa central de 18 años que está pendiente de lo que el club blanco decida hacer por el jugador internacional.

¿Quién es Joan Martínez?

El Valencia CF ha realizado consultas sobre la posible contratación de la promesa defensor del Real Madrid Joan Martínez. Es más, según ha avanzado Tribuna Deportiva, el Valencia CF ha realizado oficialmente unas primeras consultas iniciales el defensor del Real Madrid Castilla, nacido en Alginet hace 18 años.

En Valencia se le considera una alternativa de mercado muy atractiva y piensan que podría tener presente y futuro en el Valencia CF que está a la espera de saber qué planes definitivos tiene el Real Madrid para el canterano antes de lanzar una propuesta formal sobre un futuro traspaso.

Martínez apunta maneras desde que salió de la cantera del Levante UD y pasar por el Patacona en calidad de cedido. De regreso a Buñol, el Real Madrid firmó al futbolista en 2023 para juveniles, pero una grave lesión (se rompió el ligamento cruzado de la rodilla) lo tuvieron una temporada entera en el dique seco. Este año fue convocado ya con el primer equipo blanco (dos veces con Xabi Alonso y una con Arbeloa) y ha tenido continuidad en Primera RFEF.

¿La fórmula?

Totalmente recuperado, a pesar de una lesión muscular este año, Joan Martínez está preparado para dar un salto en su carrera y el Valencia CF podría ser un destino que le permita volver a casa y crecer. En estos casos, el Real Madrid, si no le ve salida al futbolista, suele aceptar operaciones de salida (cesión o traspaso) pero quedándose un amplio porcentaje de los derechos del jugador por si explota.