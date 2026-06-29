David Torres 29 JUN 2026 - 07:16h.

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ValenciaEl próximo 2 de julio está citado el equipo para hacer la pretemporada y el entrenador del Valencia CF sabe que tendrá que comenzar con una plantilla descompensada, con overbooking en algunas posiciones, pero carencias llamativas en otras. Como ha venido informando ElDesmarque, Corberán contará con una decena de canteranos para ir tirando, muchos de los cuales se incorporarán y ayudarán al primer equipo durante la pretemporada. Como grandes novedades estarán Dieng y De Haas, así como el renovado Dimitrievski y, si nada se tuerce, a Guido Rodríguez.

El técnico, preocupado porque no se cierra la continuidad de Guido, sólo tiene a día de hoy una duda: saber si Ryonosuke Sato estará disponible para la pretemporada, como así parece. Es seguro que no estarán los que acaban contrato: Thierry, Renzo o Cömert y los cedidos Ramazani, Beltrán, Agirrezabala o Unai Núñez. Se quedan fuera por lesión del trabajo en Paterna Copete, Foulquier, Diego López, Sergi Canós, Alberto Marí y Pablo López y, por decisión técnica y más vacaciones, no verá de momento el pelo a Javi Guerra y Stole Dimitrievski.

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La paradoja del asunto, además, es que todavia hay que hacer huevo los fichajes ante el overbooking que hay en la plantilla y que seis futbolistas de la plantilla están marcados en rojo y, a priori, no deberían empezar LALIGA con el equipo porque se les busca acomodo. Son: Foulquier, Diakhaby, Santamaría, Danjuma, André Almeida y Dani Raba.

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La plantilla que tendrá Corberán el 2 de julio en el Valencia CF

Pero es que las cuentas no engañan. Por líneas, Corberán tendrá los siguientes jugadores disponibles:

Dos porteros : Cristian Rivero (2027) y Stole Dimitrievski (2028)

Cuatro centrales: Mouctar Diakhaby (2027), De Haas (2030), Tárrega (2029), Cenk Özkaçar (2028).

Dos laterales: José Luis Gayà (2027), y Jesús Vázquez (2028).

Cinco centrocampistas: Aliou Dieng (2028), Pepelu (2028), Baptiste Santamaria (2027), André Almeida (2029) y Ugrinic (2029)

Dos extremos u hombres de banda: Arnaut Danjuma (2028) y Luis Rioja (2027)

Tres delanteros: Dani Raba (2027), Hugo Duro (2028), Umar Sadiq (2028)

Nueve canteranos que harán la pretemporada: Vicente Abril, Raúl Jiménez, Iker Córdoba, Panach ¿?, Lucas Núñez, David Otorbi, Hamza Bellari, Víctor Fernández y Mario Domínguez

Los descartados

Se quedan fuera por lesión Copete, Foulquier, Diego López, Sergi Canós, Alberto Marí y Pablo López

Se quedan fuera por decisión técnica y más vacaciones: Javi Guerra y Stole Dimitrievski