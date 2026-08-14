Joaquín Anduro 14 AGO 2026 - 21:25h.

Así quedaría LALIGA EA Sports 26/27

El Big Data predice la clasificación final de LaLiga Hypermotion 2027 y las probabilidades de cada equipo: Girona y Cádiz, cara y cruz

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Este sábado 15 de agosto arranca una nueva edición de LALIGA EA Sports, la 26/27, con varios meses de fútbol por delante en los que se prevé de nuevo una apasionante pelea por el título, los puestos que dan acceso a competición europea y la salvación. A la espera de los primeros encuentros en una jornada 1 que se disputará entre varias semanas es momento de hacer nuestras predicciones para el campeonato y, en ElDesmarque, hemos mirado a las de Driblab para saber cómo quedará la tabla.

Así quedaría LALIGA EA Sports 26/27 según los datos de Driblab

Según esta predicción, arrancando por arriba, el Barcelona revalidaría el título en lo que supondría un tres de tres para Hansi Flick desde su llegada a España. Los culés tienen una proyección de 81,8 puntos por encima de los 79,8 del Real Madrid en esta segunda etapa de José Mourinho que supondrían otro fiasco merengue y con el Atlético de Madrid muy lejos.

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Los colchoneros alcanzarían los 65,9 puntos en esta predicción de Driblab y se impondrían en esta ocasión para alcanzar el podio al Villarreal, con 62,6. Los groguets repetirían presencia en Champions por encima de los 58,8 del Betis, que debería esperar de nuevo a conseguir esta plaza extra en la Liga de Campeones vía resultados europeos.

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A los verdiblancos les acompañarían en Europa League el Athletic Club que, de la mano de Edin Terzic, escalaría hasta la sexta posición con 53,3 puntos proyectados. El séptimo, con un posible acceso a competición europea, sería el Rayo Vallecano, con 53 puntos, por encima de los 52,1 del Valencia, los 50,1 del Celta de Vigo y los 48,7 del Levante completando la primera mitad.

En el puesto 11º arrancaría la Real Sociedad, sin pasar a Europa con Matarazzo, con 48,4 puntos seguidos por los 46,3 del Alavés, los 46 de Osasuna, los 45,7 de un Getafe que caería desde la Conference y los 45,4 del Elche.

Rozando el descenso pero con la salvación asegurada estarían el Sevilla, con 45,2 puntos en la 16ª plaza y el Espanyol, que marcaría la línea de corte en la 17ª posición con 43. En el descenso, la proyección de Driblab coloca a los tres recién ascendidos, con los 42,1 puntos del Racing de Santander, los 41,7 del Málaga y los 40,5 del Dépor.

Mirando a los porcentajes, la pelea por el título parece destinada al Barcelona, con un 55,3% y al Real Madrid, con 40,9%, dejando muy atrás el 2,6% del Atlético de Madrid. En Champions, con los dos primeros rozando el 100% y los colchoneros en un 68,2%, el Villarreal es favorito con un 49,7% de opciones de quedar cuarto por encima del 31,1% del Betis y bajando al 11,7% del Athletic, el 9,7% del Rayo, el 8% del Valencia, el 6,1% del Celta... Cifras similares en su proporción a las del resto de puestos europeos.

En la cola, el Deportivo es el principal candidato según los datos de Driblab para el descenso con un 45,4% por encima del 39,7% del Málaga y el 37,5% del Racing de Santander. No queda muy lejos el Espanyol con un 33,1% pero sí van más allá el 22,3% del Sevilla, el 21,2% del Elche o los números por encima del 18% del Getafe, Osasuna y Alavés.