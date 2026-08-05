Bombos, sorteo, calendario y posibles rivales actualizados de la Champions League 26/27

Álvaro Borrego 05 AGO 2026 - 17:38h.

Esta semana han quedado definidas las siete eliminatorias previas a la fase de liguilla, donde entran directamente los cinco representantes españoles

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España tendrá cinco representantes en la próxima edición de la Champions League, con el regreso del Real Betis a la máxima competición continental 21 años después como uno de los máximos atractivos. Los de Manuel Pellegrini se sumarán a Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal, con la pretensión de llegar lo más lejos posible en la máxima competición continental, además de intentar sumar todos los puntos posibles para que LaLiga vuelva a conseguir esa plaza adicional la próxima campaña. Un reto tan ambicioso como complejo, habida cuenta que las victorias españolas este curso sumarán menos puntos que las de italianos, alemanes o franceses.

Cómo funciona la fase de liguilla

El sorteo de la fase de 'grupos' será el 27 de agosto (a las 18:00 horas). Los equipos se dividirán en cuatro bombos de 9 equipos según su Coeficiente UEFA (el Betis por ejemplo iría al segundo). Cada club se enfrentará a un solo partido a dos equipos de su propio bombo (uno como local y otro como visitante) y a dos de cada uno de los otros bombos. Los ocho mejores se clasifican directo para los octavos de final, los clubes clasificados del 9.° al 24.° juegan los play-offs para los octavos de final y los equipos clasificados después del puesto 24 son eliminados.

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Conviene recordar que hay 29 equipos ya clasificados directamente para la fase de liguilla, mientras que los siete restantes saldrán de las eliminatorias que concluyen el próximo 26 de agosto.

Los 29 equipos ya clasificados para la Champions League

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

Bombo 2:Borussa Dortmund, AS Roma, Sporting Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praha, Stuttgart, Como 1907 y RC Lens.

Los 7 equipos restantes saldrán del playoff

Durante esta y la próxima semana veinte equipos buscarán lograr alguna de las diez plazas en juego para el playoff definitivo, donde entrarán en liza AEK Atenas, Viking, Lask y Celtic de Glasgow (estos dos se enfrentan entre ellos). El camino hacia la fase de liguilla es el siguiente.

Kairat / Levski Sofia vs AEK Atenas

Celtic - LASK

Dinamo Zagreb / Zalgiris vs Viking

Slovan Bratislava / Mjallby vs Celje / Ararat Armenia

Estrella Roja / Hapoel Beer Sheva vs AGF / Sabah

Fenerbahce / Sturm Graz vs Lyon / Sparta Praga

Olympiacos / NEC Nijmegen vs Bodo Glint / Unión Saint Gilloise

El calendario de la liguilla

1ª jornada: del 8 al 10 de septiembre.

2ª jornada: 13 y 14 de octubre.

3ª jornada: 20 y 21 de octubre.

4ª jornada: 3 y 4 de noviembre.

5ª jornada: 24 y 25 de noviembre.

6ª jornada: 8 y 9 de diciembre.

7ª jornada: 19 y 20 de enero de 2027.

8ª jornada: 26 y 27 de enero de 2027.