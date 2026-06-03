Jorge Morán 03 JUN 2026 - 13:02h.

El presidente de la FIFA le mandó un mensaje por redes sociales

La guasa de Enrique Riquelme con su primer fichaje para el Real Madrid: "Dani Güiza"

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Quedan muy pocos días para las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Y en esta recta final, los dos candidatos buscan convencer a los socios usando todo tipo de trucos. En el lado de Florentino Pérez, el actual presidente tiene atado a varios jugadores, mientras que por su parte, Enrique Riquelme tira más por recuperar a algunas leyendas blancas para la entidad.

Una lucha entre dos candidatos que incluso ha llegado a la guerra dialéctica, con acusaciones y comunicados para desmentir a su rival. Sea como fuere, los socios serán los encargados de decir el futuro de un club que no pasa por su mejor momento.

Infantino, en el lado de Florentino Pérez

Aunque el Real Madrid no llegó a la final de la Champions League, el club estuvo representado de dos maneras. Mientras Florentino Pérez fue invitado por la FIFA en el palco de honor, Enrique Riquelme envió sus autobuses a la ciudad de Budapest, como una acción pública para intentar convencer a sus aficionados.

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Una final en la que la FIFA parece haber elegido candidato para la presidencia del Real Madrid. Y ese no es otro que Florentino Pérez. Este miércoles, Gianni Infantino ha mostrado su apoyo público al veterano empresario, con una fotografía en redes sociales agarrándole las manos y un mensaje en el que deja claras sus preferencias.

"Ha sido un placer hablar con Florentino Pérez en Budapest, con motivo de la final de la Liga de Campeones de la UEFA", comienza el escrito. "Sus éxitos, su contribución y su influencia en nuestro deporte han sido inmensos. Gracias por todo lo que has hecho por el fútbol, por ayudar al Real Madrid a seguir brillando en la escena mundial, y estoy seguro de que, bajo tu liderazgo, el futuro será aún más prometedor", dice el máximo mandatario de la FIFA.

"La FIFA comparte una larga historia con el Real Madrid, que, como representante de España, fue de hecho uno de nuestros siete miembros fundadores hace más de 122 años. El equipo, 36 veces campeón de España y el más laureado en las competiciones europeas de clubes, también participó en la primera edición del Mundial de Clubes FIFA el año pasado, y sigue uniendo a aficionados en todo el mundo", zanja en Instagram, en un claro mensaje de apoyo para Florentino Pérez de cara a las elecciones del 7 de junio.