Fran Fuentes 02 JUN 2026 - 21:46h.

El candidato ha tirado de humor a la hora de responder sobre qué jugador fichará si sale elegido

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Enrique Riquelme lamentó este martes el poco tiempo y todas las "dificultades" que, a su juicio, ha tenido para hacerle llegar a los socios el proyecto "renovador" que persigue para el Real Madrid. Del mismo modo, El candidato a la presidencia reclamó a los madridistas que el 7 de junio acudan masivamente a votar en las primeras elecciones desde hace veinte años.

Antes de participar en Sevilla en un acto con peñas y socios de Andalucía, Riquelme insistió en su llamamiento a que haya una "gran participación" de los socios y afirmó en declaraciones a los periodistas que lo que antes parecía "una duda" de que la idea del actual presidente, Florentino Pérez, es proceder a una venta parcial del club, "es una realidad" después de lo que se ha visto en las últimas semanas.

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"El Real Madrid, si el señor Florentino Pérez continúa de presidente, está en venta. Le pido al socio que estas elecciones del próximo día 7 son claves, es el referéndum. Puede que sean las últimas elecciones del Real Madrid tal y como lo conocemos, advierte el candidato sobre las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Más allá de la tensión, el candidato ha respondido a qué posible fichaje se traería si fuera elegido como presidente del Real Madrid. En este sentido, Enrique Riquelme ha optado por el humor y ha recordado a una leyenda del fútbol español: "Dani Güiza, gran goleador", afirma entre risas.

De este modo, Enrique Riquelme sigue con su campaña electoral, que le ha llevado a Andalucía, donde hay una gran legión de madridistas. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, no hay tiempo que perder y quedan muchos kilómetros que recorrer a lo largo y ancho de todo el territorio español para seguir captando votos de cara al próximo 7 de junio.