Lucas Gatti 02 JUN 2026 - 21:45h.

El argentino no tiene intención de renovar con el Liverpool

Primeros contactos para la salida de Franco Mastantuono del Real Madrid

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El Real Madrid puso los ojos nuevamente en un futbolista argentino como su historia marca. Alexis Mac Allister ha surgido como uno de los objetivos principales de la casa blanca para reforzar su mediocampo. Ante la necesidad de incorporar un mediocampista organizador, el cuadro merengue sigue de cerca al argentino internacional que jugará el Mundial 2026. Pero todo dependerá de lo que suceda el domingo, cuando se lleven a cabo las elecciones a presidente entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

Según pudo saber ElDesmarque, Mac Allister está en el radar del Real Madrid para incorporarle en el próximo mercado de fichaje, que abre el 1 de julio. En caso de que Florentino Pérez se adjudique las elecciones presidenciales, el volante ofensivo, que también puede cumplir la función de tapón, será pretendido por el equipo madrileño. Desde el entorno del argentino, han confirmado que aún no hay negociaciones para renovar el contrato con el Liverpool, que buscará depurar el plantel de jugadores.

Desde la casa blanca consideran que el argentino de 27 años tiene muchas condiciones para jugar en el equipo, y desplegar toda su capacidad de juego y experiencia en el fútbol europeo, luego de sus tres años en el conjunto inglés. Si bien no tuvo un buen primer semestre en el Liverpool, creen que se debió a la situación que atraviesa el equipo en general, ya que terminó en la quinta posición de la tabla de la Premier League con 60 puntos.

Mac Allister y su situación en el Liverpool

La salida de Mac Allister de los reds se podría dar en un contexto donde el club busca financiar cambios estructurales y económicos. Al mediocampista le quedan dos años más de contrato, pero no vería con malos ojos buscar una salida hacia LaLiga EA Sports, ya que aún no extendió su vínculo y eso le abriría las puertas a recibir otras propuestas. El volante de La Pampa, Argentina, acumula 144 partidos, 19 goles y 18 asistencias, aseguró la clasificación a la próxima Champions League, luego de haber ganado la Premier League 2024/25 y la Copa de la Liga.

Desde hace tres días, la dirigencia inglesa tomó la decisión de desvincular al neerlandés Arne Slot, después de tres años, y comenzó la búsqueda de su sucesor. A raíz de esto, el entrenador que llegara deberá tomar la decisión de informar si va a tener en cuenta o no al volante argentino. El principal apuntado es Andoni Iraola, según coinciden distintos medios ingleses. El español, de destacado trabajo reciente en Bournemouth, encabeza la lista de candidatos para iniciar una nueva etapa en Anfield.

En cada mercado de fichajes, el Real Madrid se fija en futbolistas argentinos, especialmente que integren la Selección Argentina. En su momento, fueron los mediocampistas Fernando Redondo, que estuvo en el club entre 1994 y 2000, y Fernando Gago, que arribó en el 2006 hasta el 2011. Ambos, dejaron un buen precedente en la casa blanca que ahora irá a la carga por otro mediocampista de talla internacional como Mac Allister, que tendrá participación en la Estados Unidos, México y Canadá con la Internacional Argentina.