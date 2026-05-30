Andoni Iraola, el gran favorito para el banquillo del Liverpool tras la salida de Arne Slot

Javi Rayo 30 MAY 2026 - 14:35h.

El Liverpool ha hecho oficial la salida de Arne Slot

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Arne Slot ya es historia del Liverpool. El conjunto inglés he hecho oficial en la mañana de este sábado la salida del técnico holandés. La mala temporada del conjunto red ha hecho que la directiva del Liverpool, tras sentarse a valorar la temporada, haya decidido prescindir de los servicios del que era hasta ahora su entrenador. Aunque son varios los nombres que figuran en las quinielas, hay uno que parte como gran favorito: Andoni Iraola.

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Andoni Iraola, gran favorito al banquillo de Anfield

Tras hacerse oficial su salida del Bournemouth, y no fichar por el Athletic tras la salida de Ernesto Valverde, Andoni Iraola se encontraba sin trabajo, aunque ofertas no le faltaban. Según desvela Fabrizio Romano, es cuestión de horas que el entrenador vasco firme como nuevo técnico del Liverpool, en lo que sería un gran paso con mayúsculas en su carrera como entrenador.

Andoni Iraola ha conquistado a los aficionados de la Premier League llevando al Bournemouth a clasificarse para competiciones europeas, pero no sólo eso, el atractivo juego desplegado por el conjunto cherry parece haberle valido para llamar la atención de un Liverpool ansioso de recuperar su gran fútbol, perdido durante la última temporada de Arne Slot en el banquillo.

El técnico guipuzcoano parece que estaba esperando la llamada de un club como el Liverpool, son varios los equipos que habían llamado a la puerta del ex del Athletic en las últimas semanas pero todos se habían encontrado con el 'no' de Iraola. Sin embargo, el equipo de Anfield le habría hecho una oferta imposible de aceptar, dándole plenos poderes para volver a hacer del Liverpool un equipo que pueda optar a todos los títulos, tanto en Inglaterra como en Europa. El anuncio oficial podría ser cuestión de horas.