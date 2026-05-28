Pablo Sánchez 28 MAY 2026 - 22:56h.

El Liverpool piensa en Andoni Iraola como sustituto de Arne Slot

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El verano es época de tomar decisiones en el plano futbolístico. Son muchos los protagonistas que van y vienen y los que deben buscar nuevo acomodo para la campaña venidera. Es el caso de Andoni Iraola. El técnico del Bournemouth, con quien está protagonizando una gran campaña, lleva tiempo en el radar de grandes clubes europeos. Entre rechazos y negociaciones rotas las oportunidades van pasando, aunque ahora se presenta otra importante en el horizonte.

El contrato de Iraola con el Bournemouth llega a su fin el próximo 30 de junio y toca buscar casa. En las últimas semanas han pasado por delante equipos como el Chelsea, el Liverpool o el recién campeón de la Conference League, el Crystal Palace. Clubes como el Milan también lo tienen entre sus favoritos, aunque el último en incorporarse a esta extensa lista proviene de Alemania.

Se trata del Bayer Leverkusen. Según publica Kicker, las negociaciones del equipo germano con el técnico y su entorno están avanzando por buen camino. No se conocen más detalles al respecto, aunque todo hace indicar que el exequipo de Xabi Alonso se mueve con celeridad en los últimos días. Lo único claro aquí es que Iraola, a base de trabajo y éxitos, se ha ganado un buen banquillo.

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Elogios para un entrenador de moda

Otro temporadón a sus espaldas. Iraola y el Bournemouth han conectado y fruto de ello ha llegado la ansiada clasificación del equipo para Europa. El de Usurbil acapara elogios por todos lados. El último en hacerlo fue el míster del Crystal Palace, Oliver Glasner, para referirse a él y a otros técnicos vascos que acumulan muchos éxitos en los últimos meses. "No se que les dan de comer a los entrenadores vascos para que estén todos en las finales. El secreto lo tendrá Yeremy", fueron sus palabras en rueda de prensa.