Jorge Morán 20 MAY 2026 - 16:42h.

El técnico estará muy atento de lo que pase en la final de la Conference League

El Arsenal, campeón de la Premier League: Andoni Iraola corona a Arteta y va a Europa

Compartir







El Rayo Vallecano está a un sólo paso de lograr el sueño de la Conference League. Un largo camino que comenzó hace ya dos temporadas, de la mano de un Andoni Iraola que hizo de los vallecanos un equipo competitivo. Ahí contó con Iñigo Pérez como segundo y aunque quiso llevárselo a Inglaterra, el Brexit se lo impidió. Ahora, años después, el técnico vasco ha situado a su Bournemouth en Europa y se ha despedido de su afición para comenzar un nuevo camino.

Muchos le situaron en el Athletic, aunque finalmente no se dio. También se habló del Chelsea, en dónde parece que el banquillo ya tiene de dueño a Xabi Alonso. Pero ahora, desde Inglaterra, señalan que el Crystal Palace podría ser su próximo destino y aquí es dónde llega el problema para un Iraola que estará muy pendiente de la final de la Conference League.

Iñigo Pérez y la ayuda de Iraola

La relación entre Iñigo Pérez y Andoni Iraola es magnífica. Para muchos están considerados como los dos mejores entrenadores de la historia del Rayo Vallecano y parecía que el ex del Athletic podría ser de gran ayuda para el navarro.

El Bournemouth de Iraola conoce a la perfección al rival del Rayo en la final. Ambos se han enfrentado esta temporada en la Premier League, llevándose la victoria por tres a cero en el primer partido y empatando a tres goles en el Selhurst Park Stadium. Un Andoni que, conociendo su amor por el club vallecano y su relación con Iñigo, podría ser de gran ayuda para los rayistas, con varias claves para poder 'meter mano' a los ingleses.

Incluso Iñigo Pérez lo desveló en el Media Day del Rayo Vallecano. "Mantengo una relación fluida con él. El Crystal Palace se ha enfrentado a Andoni en la Premier League y me puede ayudar", dijo el técnico del equipo vallecano.

El futuro de Iraola en el Crystal Palace

Pero esto podría haber cambiado en los últimos días. Según apuntan varios medios ingleses, el Crystal Palace quiere apostar fuerte por Iraola para la próxima temporada, comenzando un nuevo proyecto con el que situar al equipo inglés entre los mejores de su país. Y una de las cuestiones pasaría por jugar en Europa la próxima temporada.

Para ello, el Crystal Palace debería vencer al Rayo Vallecano en la final de la Conference League, clasificándose directamente para la Europa League. Y aquí es dónde aparecen las dudas de Iraola. Por un lado estaría ayudar al club vallecano y a su gran amigo Iñigo, pero por el otro, quiere poder jugar competiciones europeas con su próximo equipo.