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Mikel Vesga no se enroca con Terzic: "Si el Athletic quiere que me eche a un lado"

Mikel Vesga, durante un entrenamiento con el Athletic.
Mikel Vesga, durante un entrenamiento con el Athletic en Lezama. (Foto: Athletic Club)
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BilbaoCuando apenas nos queda ya un partido para que acabe LALIGA y la temporada 2025-2026 para el Athletic Club, el centrocampista de Ernesto Valverde Mikel Vesga, un habitual junto a él en el banquillo, se ha pasado por los micrófonos de Onda Vasca para analizar su futuro antes del duelo que va a tener lugar este sábado en el estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid y la llegada del germano Edin Terzic y su cuerpo técnico a Lezama.

Al de Gasteiz, un miembro más del grupo musical Orsai que ha perdido mucho minutaje ante la irrupción de jóvenes cachorros como Beñat Prados o Mikel Jauregizar y Alejandro Rego le queda un año de contrato aún, pero reconoce que tiene dudas con la llegada del nuevo preparador renano y la posible vuelta de los cedidos Peio Canales y Beñat Gerenabarrena.

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Abrazo de Unai Simón y Mikel Vesga en San Mamés. Athletic Club

"A nadie le gusta ser suplente en el banquillo y tener un rol de las segundas partes pero no me quedaba otra que aceptarlo y que los chavales vean que en el día a día se puede aportar en Lezama y que cuando salgo a un partido tengo experiencia y más tranquilidad".

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"Lo he pensado mucho al no participar tanto, tengo contrato y viene un técnico nuevo, tampoco sé lo que quiere el Club de mi. Yo me encuentro bien para jugar y vendré preparado, quiero demostrar, pero no voy a estar aquí en el Athletic por estar, pero no me importa echarme a un lado aunque mi intención es venir a tope y veremos qué pasa".

"No me considero un tío lento, pero la velocidad no es mi virtud y ser más rápido te soluciona muchas situaciones en el juego. Pero mira a Busquets, aunque yo a años luz, claro"

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Acostumbrado a ser la ser diana de los haters

"El fútbol es muy resultadista, a mi me duele que nos canten lo de 'vividores' que entiendo el enfado y la frustración, pero somos un equipo super comprometido y todos sentimos el Athletic como nuestro; dentro hemos sufrido mucho y me molesta aunque la temporada ha sido mala y comprendo los pitos".

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