Asís Martín 18 MAY 2026 - 13:07h.

Ernesto Valverde, el futuro personal, su pena por Lekue y el adiós final a San Mamés: "Ya tengo una edad"

El Athletic dijo adiós a sus mínimas aspiraciones europeas este domingo en San Mamés

Compartir







BilbaoSi pilla la calculadora Guillermo Ruiz-Longarte, el tesorero de Jon Uriarte Uranga, estará jurando en arameo. Dentro de unos años los expertos y sesudos analistas, con cierto margen de tiempo, deberán tratar de desencriptar cómo el Athletic Club se ha quedado sin ir a Europa en esta temporada 2025/26, en la que las circunstancias no es que le impulsaran a repetir presencia continental, sino que era prácticamente un huracán lo que le empujaba por detrás a la tropa de Ernesto Valverde.

Pero una vez consumada matemáticamente la no presencia en las competiciones UEFA, queda por admitir que el partido no rematado ante el Celta de Giráldez y Aspas fue una repetición a pequeña escala de lo que ha sido una aciaga campaña llena de lesiones y contratiempos.

El equipo rojiblanco fue de menos a más en el choque, generó muchísimas más ocasiones que su contrincante, pero tuvo que intentar remontar después de una pifia grave de Mikel Jauregizar en un saque de banda a favor que acabó en un gran gol, cómo no en esta campaña, del celeste Williot.

PUEDE INTERESARTE San Mamés es magnánimo, tira de ADN y se ahorra la bronca tras una temporada insoportable

Lo que debió haber sido y no fue para el Athletic Club

Y ya te paras a pensar que después de acumular, de momento al menos, 18 derrotas en 37 jornadas, duplicar la cifra de goles encajados con respecto a la campaña anterior, minimizar la de goles a favor y tener que discutir a ver cuántos jugadores se salvan haciendo una evaluación de notas finales del curso, lo más normal es no ir a Europa.

Y eso que van a ir ocho o quién sabe si hasta nueve integrantes de una alocada liga española. Nunca hemos visto nada igual.

En la última jornada cinco equipos se van a jugar dos plazas de descenso y la batalla por Europa ha sido surrealista. En una o dos jornadas hay equipos, entre ellos el Athletic, que pasaban de mirar con terror a la zona de peligro a echar cuentas si le daba para ir a la UEFA Europa League o tan solo a la UEFA Conference League. Pues al final ni una ni otra. Agua.

PUEDE INTERESARTE El Athletic Club pierde unidades para el cierre en el Santiago Bernabéu

El técnico alemán Edin Terzic, que ya ha tomado contacto con integrantes de la plantilla vasca, tendrá que reconstruir la competitividad del equipo y va a contar con la ventaja deportiva, al menos, de no tener ni Europa ni Supercopa de España, estando más libre de fechas y con más tiempo para entrenar y prpearar cada partido.

Con lo que el Athletic de la 2026/27, esperemos que con Yuri Berchiche en sus filas, tan solo tendrá que afrontar la liga y una copa del rey que, eso sí, esta vez tendrá que disputar en todas sus eliminatorias sin saltarse renglones.