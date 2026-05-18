Fran Fuentes 18 MAY 2026 - 09:50h.

El grancanario no se encontraría a gusto con su situación y habría decidido marcharse

Mourinho y sus gestos tras el último partido del Benfica que le acercan aún más al Real Madrid

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Raúl Asencio es uno de los jugadores con los que el Real Madrid contaba de cara a la próxima temporada. El central canario, pese a haber tenido algún problema en el vestuario y con Álvaro Arbeloa a lo largo de la temporada, contaba para continuar en la plantilla debido a la nueva lesión de Éder Militao y las dudas en torno a la renovación de Antonio Rüdiger. En este sentido, consciente de que van a necesitar efectivos en defensa, el club blanco, que en primera instancia le iba a poner en el mercado, decidió que el jugador promocionado del Castilla siguiera, para no tener que acudir al mercado para fichar a un defensa central adicional.

Sin embargo, ahora el jugador apunta a trastocar los planes del club. Y es que, según apunta el periodista Julio Pulido en Directo Gol, Raúl Asencio ha decidido salir del Real Madrid. El futbolista no se encontraría a gusto con su situación, tanto deportiva como a nivel de vestuario, y habría decidido marcharse del club.

Hace unos meses se hablaba de que el Real Madrid podría llegar a pedir una cifra en torno a los 50 millones de euros, aunque esta se encuentra muy por encima de su valor de mercado actual, tasado en 25 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt. De este modo, si llegan ofertas, lo normal es que se muevan en cifras más cercanas a esta segunda que no a la primera, que literalmente dobla su valor de mercado.

La cantera, otra opción para suplir a Raúl Asencio en el Real Madrid

Esta salida que obligaría al club blanco, seguramente, a acudir al mercado. No en vano, el Real Madrid ya tenía pensado hacer un fichaje importante en el eje de la zaga. Sin embargo, con la lesión de Éder Militao, seguramente el club necesite a un futbolista adicional para completar la defensa. Jugadores como Joan Martínez o Víctor Valdepeñas, en los que el club tienen mucha confianza depositada de cara al futuro, podrían dar un paso adelante como cuarto o quinto central, mientras que el club tiene otras opciones fiables en el mercado como Jacobo Ramón, cuya primera temporada en el Como ha sido muy positiva y pueden recomprarle por apenas ocho millones de euros.

Sea como fuere, todo queda a expensas de que el próximo entrenador del Real Madrid, presumiblemente, José Mourinho, llegue a la ciudad deportiva, vea trabajar a todos y tome decisiones de cara al próximo curso. Cabe la posibilidad de que el portugués considere que Raúl Asencio debe continuar en el Real Madrid y que convenza al canterano. Si bien la intención del canario es la de marcharse, no se puede descartar nada cuando el luso se ponga a las órdenes del conjunto blanco.