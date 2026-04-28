Antonio Rüdiger medita su renovación con el Real Madrid mientras le llegan ofertas

Fran Fuentes 28 ABR 2026 - 09:00h.

El alemán tiene una importante propuesta de una liga menor y la oferta del Madrid sobre la mesa

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El Real Madrid plantea un horizonte con hasta siete salidas el próximo verano. Y es que, aunque aún se desconoce quién será el entrenador, lo cierto es que varios futbolistas han quedado señalados a lo largo de este curso debido a su bajo rendimiento. En este sentido, uno de los que apuntaba a irse pero ha sabido reconducir su situación es Antonio Rüdiger. El alemán ha respondido bien sobre el césped pese a su edad y sus recurrentes lesiones, lo que ha propiciado que desde el club blanco le planteen una oferta de renovación.

La idea es que se quede en la plantilla aportando veteranía y liderazgo, aunque el jugador aún se lo está pensando. Y es que, según adelanta El Larguero, de la Cadena SER, el defensa tiene una oferta importante de una liga menor, donde le ofrecen un 'retiro dorado'. En este sentido, el devenir de la presente temporada y ver que todavía puede ser importante juega a favor de su continuidad. Sin embargo, aún no ha tomado una decisión y se encuentra reflexionando.

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Sobre la mesa tiene la oferta planteada por el Real Madrid y ese último gran contrato en otra liga menos competitiva. A sus 33 años, Antonio Rüdiger es sumamente profesional, se cuida mucho, plantea al milímetro cada entrenamiento y cada minuto de juego y en el club blanco piensan que aún puede dar un año más a buen nivel. Eso sumado a la falta de liderazgo en el vestuario hacen pensar que la continuidad del jugador puede tener más impacto, especialmente cuando Éder Militao se ausentará por unos cinco meses.

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La escasez de centrales del Real Madrid incluso si Antonio Rüdiger se queda

Este escenario deja a la plantilla madridista con Dean Huijsen, el criticado Raúl Asencio y el propio Rüdiger para el final del presente curso y, si renueva, para el inicio del siguiente. Si bien el Real Madrid busca la incorporación de un defensa central, con opciones como Nico Schlotterbeck o Jacobo Ramón sobre la mesa, las lesiones en dicha posición han sido frecuentes en el club blanco, por eso quieren tener un cuarto y quizás incluso un quinto central para mantener el fondo de armario, aunque también aparece Joan Martínez desde el filial.

Sea como fuere, lo cierto es que ahora mismo la pelota está sobre el tejado de Antonio Rüdiger. El alemán es el dueño de su destino y será él quien decida si se queda o si se marcha este mismo verano del Real Madrid.