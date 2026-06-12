Bernardo Silva condena a Bellingham, Arda Güler o Rodrygo: cuál será su posición en el Real Madrid

Conociendo a José Mourinho, el esquema parece claro, pero sus últimas temporadas demuestran que se ha flexibilizado

Manu Carreño y cómo se ha adelantado el Real Madrid a Barcelona y Atleti con Bernardo Silva: "Jugada maestra"

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El fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid está prácticamente cerrado. Una operación que solo ha sido posible tras la llamada de José Mourinho, que le hizo dejar plantado al Atlético de Madrid cuando su firma de contrato estaba prevista de manera inminente. Sin embargo, todo el panorama ha cambiado por completo y reforzará el centro del campo del conjunto blanco. Pero lo que muchos madridistas se preguntan es: ¿en qué posición jugará? ¿Qué va a pasar con jugadores como Arda Güler, Rodrygo Goes o Franco Mastantuono? Más de un jugador corre peligro en su puesto ante la llegada del luso.

El 1-4-2-3-1, la opción predilecta de José Mourinho en toda su carrera

Y es que, si nos ceñimos a lo que más conocemos de José Mourinho, lo previsible es que arme su sistema en un 1-4-2-3-1, con un doble pivote y un mediapunta. En este sentido, lo normal sería que, si tomamos la plantilla actual, los dos jugadores que formarían en el medio serían Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. El uruguayo y el francés están condenados a entenderse, cerrar sus rencillas personales y formar pareja para blindar el centro del campo del Real Madrid.

De este modo, Bernardo Silva actuaría un escalón por delante, pero siempre bajando a recibir la pelota más abajo para dar salida. En la práctica sería más un interior adicional que no un segundo delantero. Y esto lo puede hacer desde dos posiciones: desde la mediapunta, el sitio que, a priori, le corresponde a Jude Bellingham, o desde la banda derecha, que en principio es el lugar de Arda Güler o de Rodrygo Goes cuando vuelva de su lesión. Incluso Endrick o Mastantuono, cuya salida se prevé, tienen el camino cortado de cara a la titularidad en ese costado derecho.

En este sentido, si Bernardo Silva parte desde la derecha pero baja más a recibir, lo normal es que el lateral derecho, sea Trent Alexander-Arnold o Denzel Dumfries, dé amplitud y altura ofensiva pegado a la banda y subiendo mucho para permitir al portugués meterse por zonas interiores. De esta forma el equipo puede elevar la calidad de las posesiones sin sacrificar la profundidad.

Esto, por otra parte, daría al luso un punto extra de peso en la salida de balón. Sin embargo, esa misma función la puede ejecutar desde la mediapunta. Bajar, dar el primer o el segundo pase hacia delante y moverse para aparecer entre líneas y en la frontal del área, en un rol muy parecido al que realizaba Luka Modric en su mejor momento.

El 1-4-3-3 con Endrick o Arda Güler en derecha, otra opción potente

Sin embargo, cabe la posibilidad de que, conociendo las herramientas que tiene, José Mourinho apueste por un 1-4-3-3, donde juegue con un pivote único (previsiblemente, Tchouaméni) y dos interiores. Aquí el comportamiento, según juegue en una u otra posición, cambiaría por completo. Y es que, actuando como interior (en el Manchester City lo hizo mucho en la derecha), sería prácticamente el director del juego. Tendría más peso aún si cabe en la base de la jugada, aunque eso quizá le privaría de ser determinante en la frontal del área rival. En la práctica también depende de quién sea el otro interior, ya que no es lo mismo jugar con Fede Valverde o Jude Bellingham que con Arda Güler.

Por otra parte si, bajo ese mismo sistema, Bernardo Silva aparece como extremo derecho, ahí sabemos al 100% que su comportamiento va a ser casi como el de un segundo punta. Perfilarse hacia dentro, buscar desde ahí un pase a Vinicius o Mbappé para acabar la jugada e intentar la jugada clásica del disparo con pierna izquierda al palo largo. También actuaría como un centrocampista pero más adelantado, no tanto para la salida de balón sino para apoyar el juego, recibir entre líneas y buscar la finalización de la jugada.

La opción más radical y menos probable: el rombo de Carlo Ancelotti

Por último, hay otra opción que se antoja menos probable, sobre todo porque rara vez se le ha visto a José Mourinho renunciar a los extremos puros, pero podría ser viable a tenor de la confección de la plantilla. Sería un 1-4-4-2 con rombo estrecho, juntando a cuatro centrocampistas y dejando a Vinicius y Mbappé todo el frente de ataque. Aquí, donde Bernardo Silva encajaría mejor sería como interior, ya fuera por izquierda o por derecha, aunque particularmente lo ha hecho más en la derecha. Aquí, el peso del juego exterior lo volverían a ganar los laterales, pero para eso Mourinho necesita a un jugador profundo en cada costado. Asumir el riesgo de cerrar únicamente con los dos centrales más el mediocentro.

A priori, todo sobre el papel, cabe pensar que esta opción favorece la aparición de los famosos triángulos de pase. Para ello también es importante que el mediapunta, el vértice superior del rombo, interprete lo que la jugada demanda. Habrá momentos que tenga que caer a una banda u otra para recibir de espaldas a la portería rival, y momentos en los que la jugada vaya por fuera y (lo que mejor sabe hacer Bellingham) tenga que cargar el área. Del mismo modo, necesita que tanto los delanteros como los laterales amenacen al espacio y en velocidad, para tratar de sorprender por fuera o en profundidad. Del mismo modo es, quizás, el esquema que más adaptación necesite a nivel defensivo, entendiendo que se cierren en 1-4-4-2, o el mediapunta o el interior izquierdo deben tapar en banda.

Estas son algunas de las posibles combinaciones que el Real Madrid puede hacer en el centro del campo tras el fichaje de Bernardo Silva. ¿Y tú, cómo crees que jugará? ¿Se te ocurre alguna otra combinación?