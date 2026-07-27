Javi Rayo 27 JUL 2026 - 16:32h.

La periodista deportiva hace una petición al Real Madrid

Mati Prats no da crédito con los 120 millones del Real Madrid por Diomande: "¡El fútbol se ha vuelto loco!"

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Irene Junquera se ha pasado por ElDesmarque de Cuatro para dar su opinión sobre el 'Caso Vinicius'. El futbolista brasileño, que sigue de vacaciones, no ha renovado todavía con el conjunto blanco y el inminente fichaje de Diomande, junto al fuerte interés del Arsenal, le colocan en la rampa de salida. La periodista deportiva ha hecho una petición pública que dará mucho que hablar: quiere que el Real Madrid venda al internacional brasileño. "No quiero que se vaya gratis, ahora dudo de su compromiso", dice Junquera.

Puedes ver su intervención completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.