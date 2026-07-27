La respuesta viral de Yan Diomande a quienes dicen que no tiene nivel para el Real Madrid

Redacción ElDesmarque Madird, 27 JUL 2026 - 10:49h.

El futbolista costamarfileño lo hizo a través de su perfil oficial de TikTok

El Real Madrid ya tiene la cifra para la primera oferta por el fichaje de Rodri Hernández

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Yan Diomande se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes del Real Madrid. El extremo costamarfileño, de solo 19 años, está a punto de ser jugador del conjunto blanco tras su excelente rendimiento con el Leipzig y gran Mundial con Costa de Marfil. Tras su acuerdo con los de Concha Espina, su fichaje ha comenzado a ser criticado en redes sociales y, aprovechando que una de ellas se ha hecho viral, el propio Diomande ha decidido responder de una forma que no ha dejado indiferente a nadie.

Yan Diomande responde con ironía a las críticas de su nivel para fichar por el Real Madrid

Un creador de contenido ha publicado un vídeo cuestionando la operación y poniendo en duda que el costamarfileño tenga el nivel suficiente para vestir la camiseta blanca. En su mensaje aseguraba que el club se había equivocado dejando escapar oportunidades como las de Bradley Barcola o Michael Olise y planteaba si realmente merecía la pena pagar una cifra cercana a los 100 millones de euros por Diomande.

Lejos de entrar en una discusión pública, el futbolista ha optado por una respuesta mucho más sutil. Desde su cuenta de TikTok compartió el propio vídeo del creador de contenido y lo acompañó únicamente con el emoticono de dos pulgares hacia arriba, una respuesta repleta de ironía que se ha hecho viral en redes sociales.

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Mientras tanto, el Real Madrid sigue trabajando en una operación que considera estratégica para reforzar su ataque con una de las mayores promesas del fútbol europeo. A sus 19 años, el extremo ha disparado su cotización tras su actuación en el Mundial y el interés blanco, tras el no del Bayern de Munich por Olise, no ha parado de crecer durante las últimas semanas hasta el punto de que se ha cerrado su fichaje por el Madrid en un fin de semana.