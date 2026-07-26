El Real Madrid se cita con Vinicius y la afición responde: renovación, venta o a la grada

Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 16:35h.

El futuro de Vinicius Jr., en el aire

Mati Prats aprieta a Vinicius por su renovación por el Real Madrid: "Hay que tomar una decisión ya"

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El futuro de Vinicius Jr. pasa por ser uno de los temas principales en el Real Madrid de cara a este verano con el contrato del futbolista expirando el próximo 30 de junio de 2027. El club y el jugador se reunirán esta próxima semana para abordar de nuevo la renovación mientras cada vez aparecen más actores secundarios atentos al brasileño y si se quedará o saldrá del Santiago Bernabéu.

Según ha contado nuestro compañero Sergio Horas en ElDesmarque de Cuatro, esta próxima semana están citados en Valdebebas tanto los representantes de la entidad merengue como Vini y sus agentes para abordar esta ampliación de contrato. El interés de las dos partes está en la continuidad del atacante y José Mourinho, aunque no ha hablado en persona con el 7 merengue, también estaría encantado de contar con él.

Sin embargo, aún faltan detalles por resolver y es que Vinicius Jr. quiere pasar al puesto más alto de la escala salarial para percibir lo mismo que Kylian Mbappé. El jugador entiende que, después de ocho años en la primera plantilla del Real Madrid con un rendimiento más que demostrado que le llevó a ser Balón de Plata en 2024 y clave en dos Champions, debe cobrar lo mismo que el francés.

Las negociaciones deben avanzar con el reloj corriendo en contra del club ya que, a partir del próximo 1 de enero, Vini sería libre para negociar con cualquier club del mundo su llegada a partir del 1 de julio de 2027. Esto le llevaría al jugador a colocarse en una posición de fuerza para poder negociar una alta prima de fichaje, tal y como sucediera con el propio Mbappé, pero el equipo madrileño no quiere llegar hasta ahí.

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En la entidad madridista no se descartaría una venta en este verano siempre que las negociaciones se encallasen tanto como para dar por perdido al futbolista brasileño. Equipos dispuestos a asumir su fichaje no van a faltar y, en las últimas horas, el Arsenal ha aparecido con fuerza como posible destino del atacante de la Canarinha.

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La afición del Real Madrid se moja con el futuro de Vinicius

Mientras, la afición se debate en torno a qué hacer con Vinicius mientras estas negociaciones siguen sin llegar a buen puerto en el vídeo de la parte superior de la noticia. En el micrófono de nuestro compañero Kerman de Frutos, el madridismo se ha decantado entre las tres opciones del futbolista con su futuro en el aire: renovación por el Real Madrid, una venta este verano o incluso un año en la grada si no quiere ampliar su contrato ni salir antes de 2027.