Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 09:32h.

El Real Madrid no abre la puerta a Gonzalo García

La urgencia del Real Madrid por cumplir las reglas de la Champions que frena la salida de Gonzalo García

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El Real Madrid se ha lanzado en las últimas horas a por el fichaje de Yan Diomande, con Rodri Hernández a la espera y cuatro altas ya confirmadas, aunque es el capítulo de salidas donde más problemas se están encontrando. Uno de los futbolistas que ha sonado para salir es Gonzalo García aunque las exigencias de la UEFA para la inscripción en Champions han frenado su marcha tal y como confirmó el director deportivo del Real Betis, Manu Fajado.

El directivo verdiblanco habló el pasado viernes en la presentación de Diego Conde, Facundo Bernal y el exmadridista Gonzalo García y negó movimientos de su club por el delantero madrileño: "No ha habido ninguna situación de mercado con Gonzalo García, hay una excelente relación entre Real Madrid y Betis, y en ningún momento hemos notado que Gonzalo haya estado en el mercado. Si no lo ponen, difícilmente hay conversaciones sobre el mismo".

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Unas palabras que llegan después de que Gonzalo García haya despertado el interés de varios clubes durante este verano ante su teórica falta de oportunidades en el Real Madrid, más aún con el regreso de Endrick tras su fructífera cesión al Lyon. El Real Betis, la Real Sociedad y el Valencia han sonado dentro de LALIGA EA Sports mientras que, en el extranjero, al Como de Cesc Fábregas se le ha sumado ahora el Fulham de Álvaro Arbeloa como el principal club interesado en el ariete.

Gonzalo García quiere mejorar sus números en el primer equipo del Real Madrid

Su buen hacer en el pasado Mundial de Clubes, donde acabó como máximo goleador con cuatro dianas igualado a Ángel di María, Marcos Leonardo y Serhou Guirassy, le valió para quedarse a las órdenes de Xabi Alonso con ficha del primer equipo. La presencia de Kylian Mbappé, Vinicius o Jude Bellingham en posiciones ofensivas y la poca tendencia de estos a la sustitución le privó de más minutos pero el internacional español (debutó con la absoluta en un amistoso ante Irak previo al Mundial) tuvo sus momentos.

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Gonzalo García terminó la temporada con ocho goles en 39 partidos, casi todos ellos como suplente, sumados a los cuatro del Mundial de Clubes y otro al Leganés en Copa en la 24/25 con el primer equipo. Seis de ellos fueron en LALIGA EA Sports (hat-trick al Betis y tantos a la Real Sociedad, el Real Oviedo y el Athletic), uno en Copa del Rey en la eliminación en Albacete y otro frente al Barça en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.