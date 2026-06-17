La Real Sociedad amplía el casting del nuevo delantero: Gonzalo García y un perfil diferente

Ángel Cotán 17 JUN 2026 - 18:43h.

Erik Bretos no descarta un comodín en banda que ocupe la punta de lanza

La Real Sociedad medita la salida de una perla a Primera: el espejo de Jon Karrikaburu

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Erik Bretos tiene marcada en rojo varias tareas en su agenda estival. La operación salida cobrará mucho protagonismo, con activos que han dejado de contar para Pellegrino Matarazzo y regresos tras cesión a los que se busca nuevo destino. Una vez se libere hueco, la Real Sociedad podrá avanzar libremente por las nuevas incorporaciones. Los esfuerzos se están volcando en las áreas, pues además de reforzar la defensa, la dirección deportiva también quiere hacer lo propio con el ataque.

Mikel Oyarzabal volvió a asumir la responsabilidad del gol en Anoeta, aunque Orri Óskarsson elevó sus prestaciones goleadores en el tramo final de campaña. El capitán es caso aparte, y en el islandés se mantiene la confianza, aunque Rino quiere como mínimo un atacante más.

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La opción de incorporar un extremo que puntualmente ocupe la punta de lanza está sobre la mesa de Erik Bretos, pero el líder de la parcela deportiva mira más allá. Dos delanteros con perfiles distintos están en la órbita donostiarra.

La Real Sociedad amplía el casting del nuevo delantero

El primero de ellos es Gonzalo García. El joven delantero del Real Madrid, a la espera de más movimientos en el mercado blanco, podría seguir el camino de otros canteranos y buscar minutos lejos del Santiago Bernabéu para no cortar su progresión. Ahí entra una Real Sociedad que hace semanas que muestra interés por el ariete madrileño, aunque tiene competencia.

Según avanza El Pelotazo de Canal Sur Radio, en respuesta a los rumores que colocaban al Real Betis detrás del futbolista, el Como italiano es el otro conjunto que está interesado en el fichaje del joven talento merengue.

Y aquí irrumpe un nuevo nombre. Tal y como avanza en Turquía, y recoge MARCA en su edición de papel, Marius Mouandilmadji está en la agenda de la Real Sociedad e incluso habría ofertado por él. El portentoso delantero centro del Samsunspor, que se midió el pasado curso al Rayo Vallecano, podría abandonar Turquía por una cantidad que ronde los diez millones de euros.