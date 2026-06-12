Erik Bretos suma dos nombres al casting central de la Real Sociedad: fichajes muy opuestos

Ángel Cotán 12 JUN 2026 - 09:22h.

El director deportivo txuri urdin prioriza esta operación

Ter Stegen aviva su posible fichaje por la Real Sociedad con tres intereses personales

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La Real Sociedad trabaja sobre una hoja de ruta muy marcada en el mercado de fichajes. A expensas de las salidas, que deben producirse prácticamente en todas las líneas del terreno de juego, Erik Bretos marca en rojo dos posiciones a reforzar. Tras la decisión de no apostar por Duje Ćaleta-Car, la dirección deportiva txuri urdin busca pareja para Jon Martín e incluso no se descartan dos incorporaciones en el eje de la zaga.

Entre las opciones que se buscan en la ventana estival se valora la condición de comodín de los nuevos fichajes que llegen a San Sebastián. Ocurre con el extremo deseado y la posibilidad de ocupar por momentos la punta de ataque, así como con posibles laterales que actúen en el eje de la zaga en línea de cinco.

Una característica que no cumplía el primer nombre que se ha asociado a la Real Sociedad. Nino, zaguero brasileño del Zenit, está en la agenda txuri urdin, aunque el precio de la operación complica el movimiento. Por esta razón, y como avanza Noticias de Gipuzkoa, Erik Bretos amplía el casting con dos nuevos candidatos.

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Erik Bretos suma dos nombres al casting central de la Real Sociedad

A lo largo de un mercado, las direcciones deportivas también reciben ofrecimientos. En la mesa de Bretos irrumpen dos nuevos centrales que sí pueden ocupar el lateral puntualmente. No obstante encarnan dos tipos de fichaje bastante opuestos, pues uno de ellos es todo un veterano, mientras que la otra opción entra ahora en su madurez deportiva.

El primer nombre que avanza la citada fuente es el de Sead Kolasinac. El equipo donostiarra ha iniciado contactos formales por este veterano central de la Atalanta con experiencia en Bundesliga y Premier League. A las puertas de los 33 años, el internacional bosnio protagonizaría una operación low cost, ya que además de su edad, entrará próximamente en su último año de contrato.

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Más complicada parece la llegada del tercer candidato al eje de la defensa realista. También avanzado por la citada fuente, Diogo Leite, de 27 años, es un portentoso zaguero portugués que acaba contrato en el Unión Berlín y que cuenta con varias novias en el mercado de verano. Entre los clubes que desean su fichaje figura el Oporto, el equipo de su vida y en el que se formó, por lo que la operación parece complicada. Dos nuevos nombres para un casting central que toma forma.