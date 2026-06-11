Guido Rodríguez dice adiós al sueño americano y el mercado se mueve: la fe del Valencia

Ángel Cotán 11 JUN 2026 - 23:33h.

Este jueves se esfumaron sus opciones mundialistas

Cómo afecta la no convocatoria de Guido en el Mundial

Compartir







Guido Rodríguez aterrizó en el pasado invierno en el Valencia CF y rindió desde su primera aparición. En una clara operación de mercado, el centrocampista argentino regresó a LALIGA EA Sports tras su gran nivel en el Real Betis para recuperar sensaciones. Con un contrato corto, el campeón del Mundo debe tomar una decisión de futuro que parecía que podía aparcarse por el Mundial, pero finalmente no será así.

Lionel Scaloni sufrió un contratiempo previo a la cita mundialista. El seleccionador de Argentina se veía obligado a encontrar rápidamente un sustituto para el lesionado Leonardo Balerdi y en las quinielas entró de lleno Guido Rodríguez.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas de México y Sudáfrica en el primer partido del Mundial: cero histórico y nueva estrella

La capacidad del pivote valencianista para reconvertirse en defensa central le brindó serias opciones, pero finalmente el elegido ha sido Marcos Senesi. Ahora, sabedor de que no podrá vivir el sueño americano este verano, el mercado de fichajes se mueve por él.

PUEDE INTERESARTE El Celta abre un nuevo escenario de mercado por Carl Starfelt: un cambio importante

Guido Rodríguez dice adiós al Mundial y el mercado se mueve

El centrocampista es libre para negociar con cualquier otro club, pero hasta la fecha se ha mostrado respetuoso con el Valencia y prioriza sus propuestas. Ron Gourlay maneja otras opciones por si no alcanza un acuerdo por Guido Rodríguez, pero mantiene la fe en una respuesta positiva a la nueva oferta presentada.

La mejora de las condiciones económicas será valorada por el futbolista y su entorno, aunque el mercado toca su puerta. Tras revalorizarse en Mestalla, varios clubes nacionales le siguen la pista, pero también en el extranjero.

El Valencia cuenta con una baza importante por Guido Rodríguez y no es otra que la propia felicidad del futbolista. El mediocentro argentino ha confesado en varias ocasiones que se encuentra muy cómodo en Mestalla, aunque la firma no termina de producirse. Sin la opción de dispararse en el mercado con buenas actuaciones mundialista, la renovación o su salida definitiva acaparan ahora todos los focos.