Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 22:14h.

El Atlético de Madrid pospone los fichajes a encontrar destino a cinco futbolistas

Ofertón por Julián Álvarez con una estrella para el Atlético de Madrid en la operación como trueque

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El Atlético de Madrid ya tiene tres fichajes confirmados para la temporada 26/27 al sumarse Kang In Lee a los ya anunciados previamente de Álex Grimaldo y Morten Hjulmand. Aún faltan por llegar futbolistas a la plantilla de Diego Pablo Simeone aunque Mateu Alemany pospone estas nuevas incorporaciones para poder dar salida antes a los cinco futbolistas en la rampa de salida del club colchonero.

Tal y como informa Marca, el director de fútbol del equipo rojiblanco busca hacer caja con cinco jugadores antes de afrontar otras operaciones en el mercado. Se trata de José María Giménez, Matteo Ruggeri, Thomas Lemar, Thiago Almada y Alexander Sorloth aunque la situación de cada uno de ellos no tiene nada que ver con el resto.

Así están las cinco salidas de la plantilla del Atlético de Madrid

Los casos más claros son los de Giménez y Lemar, que no tienen sitio en la plantilla de Diego Pablo Simeone tal y como se demostró en la pasada temporada. El uruguayo, lastrado cada vez más por las lesiones, incluso se despidió del Metropolitano en el tramo final de campaña anunciando su salida mientras que el francés rayó a un buen nivel en el Girona pero el cuadro catalán terminó descendiendo a Segunda División imposibilitando quedarse en Montilivi.

El Atlético de Madrid sabe que no va a sacar dinero con sus salidas pero, al menos, sus despedidas significarían un ahorro en cuanto a sus altos salarios. Unos sueldos 'heredados' de temporadas pasadas en las que el rol de ambos futbolistas sí era fundamental para el Cholo.

El que más cerca está de marcharse es Thiago Almada, que mantiene un gran cartel en Argentina y Brasil pese a su mala temporada a las órdenes de Simeone y un Mundial en el que también perdió su sitio con Scaloni en la Albiceleste. River Plate apuntaba a ser el destino del mediapunta pero Flamengo apareció en el último momento con una oferta superior para convencer al club madrileño y al futbolista.

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Los otros dos casos son los de Matteo Ruggeri y Alexander Sorloth, que cuentan con el condicionante de que sí han sido importantes en los planes del técnico argentino durante la pasada temporada. Por ello, Mateu Alemany sólo les venderá si llega una cantidad importante por los traspasos de los dos futbolistas que, el pasado verano, costaron 32 y 17 millones de euros, respectivamente y en caso de que se ate a sus recambios aunque, en el lateral zurdo, ya llegó Grimaldo.

Pendientes de Julián Álvarez

Una situación completamente distinta es la de Julián Álvarez ya que, a pesar del deseo manifestado por el jugador, el club no está dispuesto a venderle. El jugador, en medio del Mundial, pidió cumplir su "deseo" de firmar por otro club y Gil Marín contestó con una entrevista en los medios del club cerrando su puerta definitivamente.

A pesar de ello, Alemany trabaja en cualquier posible escenario ante la presión del Arsenal o el Barcelona para hacerse con sus servicios. De hecho, Viktor Gyökeres y Ferran Torres han sonado para colarse en la operación de la Araña como posibles recambios para rebajar su traspaso.