Flamengo irrumpe en el fichaje de Thiago Almada por River Plate: acuerdo cercano

Celia Pérez 14 JUL 2026 - 10:07h.

Ha avanzado en los últimos días

Thiago Almada acuerda su fichaje por River Plate: cuánto dinero ingresará el Atlético

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El Atlético de Madrid ya ha dado el pistoletazo de salida a su pretemporada 2026. Diego Simeone arranca un año más al frente del conjunto rojiblanco, aún sin más de medio equipo y pendiente del mercado, con la llegada de Kang in Lee y la continuidad de Julián Álvarez en el foco. Aún sin incorporarse Hjulmand, presentado este mismo lunes, la plantilla comienza a coger ritmo. A todo ello hay que unirle que Mateu Alemany no quita ojo a la operación salida, donde Thiago Almada tambié acumula bastantes focos.

Concentrado con Argentina en el Mundial de 2026, el extremo izquierdo apunta a ser una de las ventas de este verano tras tener un rol muy secundario en su primer año. Entre sus pretendientes, River Plate, que quiere su fichaje en una operación en la que adquiera el 50% de los derechos federativos, y Arabia Saudí, con el Al Ahli ofreciendo una cifra que ronda los 26 millones de euros.

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A ellos se une el Flamengo. Según cuenta GeGlobo, el club brasileño ya trató de acercarse al jugador en junio, pero es ahora cuando ha entrado de lleno en la puja por su fichaje. Tanto es así que incluso apuntan a que se ha avanzado en un acuerdo con Thiago Almada, confiando en que deje de lado la propuesta de River Plate. Todo apunta a que el extremo está enfocado en la Copa del Mundo y que no será hasta el fin de la cita mundialista cuando tome una decisión definitiva.

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Por ahora, en el capítulo de fichajes hay dos que ya han llegado al cuadro rojiblanco, el lateral internacional español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen para cubrir un espacio necesario en la plantilla por unos 20 millones de euros, y el medio centro danés Morten Hjulmand, por 40 millones fijos más 5 en variables desde el Sporting de Portugal, para aportar energía y equilibrio a esa zona, en competencia con Koke Resurrección, Cardoso y Pablo Barrios.