Ángel Cotán 22 JUN 2026 - 08:57h.

El argentino saldrá este verano de la disciplina rojiblanca

El precio colchonero que ya superan los árabes

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El Atlético de Madrid ha dado pasos importantes de manera reciente en su particular mercado de fichajes. A la espera de concretar detalles por próximos fichajes, Mateu Alemany no quita ojo a la operación salida. Una vez se han calmado las aguas por Julián Álvarez, el club colchonero apunta a Thiago Almada. Su futuro ha sufrido en las últimas horas un giro importante.

Concentrado con la Selección Argentina en el Mundial 2026, el extremo izquierdo apunta a ser una de las ventas veraniegas del Atlético. Tras disfrutar de un rol muy secundario en su primer año en España, Mateu Alemany trata de recuperar lo invertido.

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Un total de 21 millones de euros pagó la entidad madrileña por Thiago Almada en julio de 2025. Ahora, River Plate peleaba su fichaje en una operación en la que pretendía adquirir el 50% de los derechos federativos del jugador. Arabia lo ha cambiado todo.

Arabia ofrece al Atlético una solución millonaria por Thiago Almada

Según informa el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, desde el fútbol árabe ha llegado una oferta al Metropolitano que supera la petición inicial del Atlético de Madrid. El equipo interesado es el Al Ahli, club en el que militan Riyad Mahrez y Mendy, entre otros. El conjunto árabe supera con creces la propuesta de River Plate.

La cifra ronda los 26 millones de euros por el traspaso del atacante argentino, es decir, supera en cinco millones a lo que pagó hace un año el club colchonero. Además, Al Ahli ofrece un contrato al jugador de tres temporadas con sueldo millonario.

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Thiago Almada está enfocado en la copa del Mundo y emplaza su decisión final al término de la cita mundialista. En lo económico la oferta parece inmejorable, pero a sus 25 años, el extremo debe decidir si está dispuesto a dar un paso atrás en lo deportivo.