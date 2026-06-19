Grimaldo, muy cerca del Atlético: hay acuerdo con el jugador y 10 millones sobre la mesa

Javi Rayo 19 JUN 2026 - 16:34h.

Sólo el precio de traspaso separa a Grimaldo y el Atlético de Madrid

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Alejandro Grimaldo sigue concentrado con la Selección Española en Estados Unidos pero con un ojo puesto en su futuro. Tras varios días de contactos, lateral español está muy cerca de abandonar el Leverkusen para regresar a LALIGA y el desenlace puede ser inminente. Según asegura Fabrizio Romano, el ex del Benfica está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid.

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Grimaldo, calidad y experiencia para Simeone

Según revela el periodista italiano, "el Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar el traspaso de Alejandro Grimaldo". El conjunto rojiblanco habría llegado ya a un acuerdo del 100% con el internacional de la Selección Española, al que le ha convencido el proyecto deportivo colchonero. "El Atlético está ahora en conversaciones con el Bayer Leverkusen para cerrar el traspaso por 10 millones de euros".

Grimaldo llegaría al Atlético para pelear por la titularidad con Ruggeri, quien no se descarta incluso que acabe abandonando el club, puesto que en su primera temporada como futbolista italiano no ha acabado de convencer al Cholo Simeone. Tras pasar años fuera de nuestro país, Grimaldo había verbalizado varias veces su deseo de volver al fútbol español. Grimaldo siempre fue la opción número uno para Simeone y el Atlético, aunque otros nombres como el de Maxi Araújo o el de Andrea Cambiasso también estaban en la palestra en caso de que finalmente no se pudiera cerrar el traspaso del lateral español.

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A sus 30 años, Grimaldo llega al Atlético como un futbolista de contratada reputación. Tras salir de la cantera de FC Barcelona, Grimaldo se labró un nombre en el Benfica durante muchos años, hasta que en 2023 puso rumbo al Leverkusen, donde fue pieza clave en el equipo que ganó la Bundesliga con Xabi Alonso. Ahora aportará experiencia en defensa y en ataque en la banda izquierda del Atlético de Madrid.