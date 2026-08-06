Las claves de la reunión para la renovación de Vinicius: el Real Madrid sube la cifra

Celia Pérez 06 AGO 2026 - 08:22h.

Ambas partes salieron satisfechas de la reunión producida este miércoles

Mourinho cambia la relación del vestuario: comida de conjura en plena pretemporada

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La renovación de Vinicius se ha convertido en uno de los culebrones del verano. En medio de un mercado de fichajes en el que el Real Madrid ha decidido ser uno de los grandes protagonistas, el futuro del brasileño pasa por ser uno de los temas principales con su contrato expirando el próximo 30 de junio de 2027. A pesar de contar con pretendientes como el Arsenal muy pendiente del jugador, la voluntad de las partes por encontrar un entendimiento apunta a que la ampliación llegará tarde o temprano.

De hecho, este miércoles se produjo una reunión entre la agencia de representación de Vinicius y el Real Madrid y acabó con muy buenas sensaciones por ambas partes. Según cuenta El Larguero, el delantero aspira a cobrar unos 30 millones de euros por temporada, una cifra parecida a la de Kylian Mbappé, aunque el club blanco no piensa llegar a tal cantidad. Sin embargo, sí que está dispuesto a mejorar los 20 millones de euros y subirlo hasta unos 24 millones de euros. En el club blanco esperan la respuesta definitiva lo antes posible mientras van trabajando con el objetivo de cerrar su renovación hasta 2031.

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Por su parte, en cuanto al plano deportivo, José Mourinho ha marcado al brasileño como pieza fundamental en su proyecto y así se lo ha hecho saber personalmente. El técnico luso está convencido de que Vinicius acabará renovando y cuenta con él como uno de los jugadores claves de su equipo.

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Roberto Gómez asegura el futuro de Vinicius

Este mismo miércoles, Roberto Gómez adelantaba el desenlace de este asunto en ElDesmarque. El periodista expusoel deseo de todos los protagonistas de la operación, dando por hecho su continuidad: "Florentino quiere que siga en el Real Madrid, el entrenador quiere que siga en el Real Madrid, sus compañeros quieren que siga en el Real Madrid, los aficionados quieren que siga en el Real Madrid... ¡Vinicius va a seguir en el Real Madrid! Entiendo toda esta historia de los periodistas, pero también de los agentes y todo esto. El acuerdo con Florentino está bastante cerrado, probablemente quedarán algunos flecos, pero yo no concibo un Real Madrid sin Vinicius".