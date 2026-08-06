Gavi cumple su promesa tras ganar el Mundial y sorprende con un radical cambio de look

Redacción ElDesmarque 06 AGO 2026 - 09:21h.

El jugador del FC Barcelona se ha sumado a la promesa de Cucurella y su tatuaje, pero lo ha hecho cambiándose por completo el look

Marc Cucurella cumple con su promesa y se tatúa a Luis de la Fuente

Compartir







Gavi, al igual que Marc Cucurella, ha cumplido la promesa que hizo si la Selección Española conquistaba el Mundial. El centrocampista del FC Barcelona ha compartido en su cuenta de Instagram dos fotografías en las que luce su pelo teñido de rosa, un cambio de imagen que coincide con la celebración de su 22 cumpleaños. “Un hombre de palabra”, escribió el internacional español junto a las imágenes. Su peluquero habitual 'Sanro The Barber', también mostró el proceso en redes sociales y añadió: “La palabra es la palabra, lo prometido es deuda”. El nuevo look llega en la recta final de sus vacaciones, antes de incorporarse a la pretemporada del Barça para el inicio liguero.