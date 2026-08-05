La promesa de Deco a Julián Álvarez con las negociaciones estancadas

Javi Rayo 05 AGO 2026 - 15:39h.

Desvelamos los detalles de la reunión entre Deco y los agentes de Julián Álvarez

A Deco se le estanca la salida de Bardghji: las opciones con las que cuentan en el Barça

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Deco viajó a última hora de este martes a Madrid para reunirse con los agentes de Julián Álvarez mientras las negociaciones por el delantero argentino siguen estancadas. La reunión se ha producido en la mañana de hoy entre los representantes del futbolista y el director deportivo del FC Barcelona, pero con Julián Álvarez en Ibiza, apurando sus vacaciones pero en constante contacto con el cuerpo técnico del Cholo Simeone.

Semana clave para el futuro de Julián Álvarez

Según informa David Ibáñez en ElDesmarque de Cuatro, Deco ha transmitido tranquilidad al entorno de Julián Álvarez y ha pedido que le trasladen al futbolista que el FC Barcelona no le dejará sólo, siempre y cuando el ex del Manchester City siga poniendo de su parte. "El club azulgrana quiere trasladarle al entorno del jugador que no le van a dejar sólo, que no le van a dejar tirado si el futbolista argentino sigue dando pasos, demostrándole al Atlético de Madrid que quiere jugar en el FC Barcelona. Julián es el delantero que quiere Hansi Flick, incluso el Barça estaría dispuesto a subir la oferta de traspaso", informa David Ibáñez desde Barcelona.

Pese a las intenciones azulgranas, la posición del Atlético de Madrid sigue siendo tajante: si lo quieren fichar deberán abonar la cláusula de 490 millones que tiene el jugador. "Gil Marín está llevando esto personalmente", informa Rubén Uría en el programa. Además, el club rojiblanco ha hecho saber al internacional con Argentina que no tienen ninguna intención de verle a ningún club que no pague la cláusula, y menos al FC Barcelona.

Mientras tanto, Julián Álvarez sigue de vacaciones tras haber perdido la final del Mundial ante España. Aunque no tenía obligación de hacerlo, el delantero contactó hace unos días con el cuerpo técnico del Atlético de Madrid para recibir un plan de entrenamientos individual y llegar así en la mejor forma en su regreso a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.