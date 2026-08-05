Celia Pérez 05 AGO 2026 - 13:08h.

Denuncia la situación que está viviendo estos días

El Rayo permite el acceso a Vallecas a los técnicos de la Comunidad de Madrid

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El lío con el estadio de Vallecas continúa. El Rayo Vallecano decidió abrir este martes las puertas a los operarios de la Comunidad de Madrid tras toda la controversia generada alrededor del estadio franjirrojo con la pérdida de la concesión por parte del club. Desde entonces y sin estadio para dar comienzo a la temporada, la tensión en el entorno se ha elevado hasta el punto de amenazas de muerte a su presidente Martín Presa, tal y como él mismo ha denunciado.

"En la noche del domingo han aparecido pintadas en el estadio y en la ciudad deportiva, pero lo más grave ocurrió en un negocio de mi familia, donde colocaron pancartas con amenazas de muerte", comenzó exponiendo en una entrevista en Marca.

"Y ya el lunes antes de la reunión llevaron una corona funeraria mía a casa de mi madre. Estamos hablando de una mujer de 86 años, con una enfermedad cardíaca grave y un marcapasos, que sufrió un cuadro de ansiedad. Eso no puede tolerarse...", añadió señalando la gravedad de los hechos.

Todo ello llega en una semanas tensísimas para el Rayo Vallecano que ha perdido la concesión del estadio y que debe buscar un nuevo escenario en el que jugar. De momento, las alternativas pasan por iniciar la competición doméstica jugando en El Plantío, estadio del Burgos, con las consecuentes incomodidades que conllevaría el desplazamiento, o por llegar a un acuerdo con el CD Leganés, pagar lo que piden y hacerlo en Butarque, ubicación que, al menos, queda dentro de la Comunidad de Madrid.

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La situación ha provocado una gran revuelo y más teniendo en cuenta el aviso de la organización de consumidores Facua, que ha pedido al Rayo Vallecano que realice el reembolso proporcional del dinero de los abonos a los aficionados que no puedan acudir a los partidos que tendrán lugar fuera de la Comunidad de Madrid.