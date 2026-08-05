Pablo Sánchez 05 AGO 2026 - 11:10h.

Por qué el Real Madrid no permitirá que Mastantuono vuelva a River Plate

El conjunto merengue declina el interés de otros equipos en el argentino

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La salida de Franco Mastantuono del Real Madrid es cuestión de horas. El argentino, descarte de José Mourinho este verano, continuará con su progresión lejos del Santiago Bernabéu y desde que se conociera esta opción han sido muchos los clubes interesados. En España preguntaron por él la Real Sociedad y el Villarreal, mientras que lejos de LALIGA EA SPORTS también contaba con varios pretendientes. Finalmente, todo apunta a que llegará a la Serie A de la mano de la Fiorentina.

Según adelanta Marca, ya existe acuerdo entre la Fiorentina y el Real Madrid para el fichaje de Mastantuono. El delantero llegará a Italia en calidad de cedido y solo falta por concretar un detalle para que esta salida sea una realidad. Una vez todas las partes concreten las cantidades de su salario y cuánto aporta cada uno, se hará oficial su refuerzo. Este será el camino del atacante argentino si nada cambia de forma radical en las próximas horas.

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Entre las muchas opciones que se presentaron en el horizonte estuvo la posibilidad de volver a River Plate. Mastantuono veía con buenos ojos seguir jugando en su exequipo, pero el Madrid prefería que siguiera con su crecimiento en Europa. Un histórico de Italia como la Fiorentina es sin duda un destino ideal para dar ese salto que el madridismo reclama para hacerse un hueco.

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Nueva salida rumbo a la Fiorentina

Mastantuono no será el único jugador del Real Madrid que partirá este verano rumbo al conjunto viola. Ya lo hizo hace unos días el canterano Víctor Valdepeñas por ocho millones de euros, engrosando así la cantidad de dinero que el cuadro merengue ha ingresado este verano por sus canteranos. A Valdepeñas se suman, entre otras muchas operaciones, las salidas de Gonzalo García y César Palacios al Fulham de Álvaro Arbeloa. En total, algo más de 178 kilos.