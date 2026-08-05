Celia Pérez 05 AGO 2026 - 08:26h.

El delantero ha abierto las puertas de su futuro de par en par

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El futuro de Ferran Torres se ha convertido en una de las grandes incógnitas del verano. Tras marcar en la final del Mundial con España, su caché ha subido como la espuma y, con tan sólo un año de contrato por delante en Can Barça, no son pocos los equipos que siguen muy de cerca sus pasos. Mientras sigue de vacaciones, se unirá al Barça el próximo lunes 10 de agosto, el delantero ha abierto las puertas de su futuro de par en par.

En una pequeña gira por las principales televisiones estadounidenses en su regreso a Nueva York, Ferran no ha dudado en hablar sobre su futuro dejando claro que lo que quiere es “cariño y que vengan a negociar, al final todo es hablar” o que tiene contrato pero "es verdad que en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar". Estas han sido algunas de las declaraciones que no han sentado del todo bien en la Ciudad Condal, donde ya tienen establecido un plan a seguir.

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"Lo que transmite el Barça es que quiere hablar con Ferran cuando vuelva a los entrenamientos. No antes. Cuando vuelva, hablaran con él. Habrá una oferta de renovación que evidentemente no será una oferta de crack Mundial y que si se quiere ir que presente una oferta de algún club y valorarán su salida dependiendo de si la oferta es interesante o no es interesante", cuenta Adrià Soldevila, en El Larguero.

"Ahora mismo el Barça no tiene ninguna oferta por Ferran Torres encima de la mesa, ninguna. Y Ferran Torres no le ha transmitido al Barça en ningún momento que quiere irse y que tiene un interés de algún otro club. Habrá que esperar a que vuelva a los entrenamientos, hablar con él, Flick también quiere hablar con él... A partir de ahí veremos como se suceden las cosas", añadió.