Ferran Torres se deja querer por el PSG de Luis Enrique y el Barça le pone precio

Fran Duarte Madrid, 03 AGO 2026 - 10:43h.

Ferran Torres tiene un pie y medio fuera del Barça y el PSG enviará su oferta al club esta semana. Desde el Barcelona solo negociarían con una oferta superior a los 45M

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Semana clave en el FC Barcelona para decidir el futuro de Ferran Torres. El delantero, tal y como ha podido saber ElDesmarque, ha dado luz verde a sus representantes para mover la oferta del Paris Saint Germain. Pese a que la oferta aún no se ha trasmitido directamente al club culé, al autor del gol de España en la final del Mundial le gusta la propuesta del equipo entrenado por Luis Enrique y se posiciona en la casilla de salida rumbo a París, con un pie más fuera que dentro.

Desde el club han tomado la postura lógica, decir que “Ferran no está en venta”, pero si llega una oferta del PSG el Barça estaría dispuesto a negociar. En el Barcelona solo se plantean una oferta superior a los 45 millones de euros para dejar salir a su delantero y el tema económico no parece un problema para el equipo entrenado por Luis Enrique.

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Ferran Torres dispuesto a salir del Barça

La pelota estaría ahora en el tejado de Ferran Torres y, pese a que en el club culé esperan que el delantero pida quedarse, la realidad es que el futbolista valenciano nota falta de confianza por parte del Barça al no haberle ofrecido todavía una renovación, sobre todo después de convertirse en una de las estrellas del Mundial conseguido por la Selección Española. Además, a Ferran le tira el poder irse con Luis Enrique para jugar a sus órdenes porque siempre confió en él cuando fue seleccionador de La Roja.

El Barça no le va a presentar la oferta de renovación hasta septiembre porque de hacerlo tendrían que pagar una cláusula de 8 millones de euros al Manchester City que pusieron en el contrato cuando ficharon al valenciano. Y no quieren gastar ahora esos 8 millones para invertirlos en un delantero de clase mundial como Julián Álvarez. Ferran no se tiene que incorporar con el resto de la plantilla bajo las órdenes de Flick en la pretemporada del Barça hasta el 12 de agosto y veremos si para esa fecha está ya hecho su fichaje por el PSG.