El problema del Barça con la renovación de Ferran Torres que deja a Atlético y PSG a la espera

Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 22:31h.

El Barcelona prefiere esperar para renovar a Ferran

El once ideal de Hansi Flick para el Barcelona en la 26/27: la duda del delantero y de los fichajes en defensa

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El FC Barcelona está viviendo especialmente dos culebrones en este mercado de fichajes con el deseo culé de firmar a Julián Álvarez y las dudas de qué hacer con Ferran Torres y cuál es el deseo del jugador. La situación del valenciano es más complicada sabiendo que le queda un año de contrato con el club azulgrana y con un inconveniente que puede retrasar las negociaciones influyendo en el resto de operaciones.

La entidad culé quiere seguir contando con el autor del gol que le dio a la Selección Española el Mundial 2026 pero existe un problema para adelantar estas conversaciones. Más allá de la discusión sobre el nuevo salario del jugador, el Barça deberá pagar ocho millones de euros al Manchester City una vez se anuncie la renovación del de Foios tal y como acordaron en el traspaso que llevó al jugador a la ciudad condal en el mercado invernal de la 21/22.

El Barcelona pagó por aquel entonces 55 millones de euros por Ferran Torres y la cifra total podría llegar a los 63 siempre que el jugador no se marche libre o traspasado a algún otro equipo. La directiva culé está dispuesta a abonar esta cifra pero prefieren esperar a que se cierre el mercado de fichajes de verano para que este pago no influya a la hora de inscribir a nuevos jugadores.

Las dudas con los planes de futuro de Ferran Torres

Todo esto siempre que el delantero esté dispuesto a ampliar su contrato con el Barça ya que, en caso contrario, se le buscaría una salida este mismo verano. El ariete se encuentra de vacaciones, merecidas tras ese gol histórico a Argentina en el MetLife Stadium, y ni Deco ni Joan Laporta conocen aún sus intenciones de cara al futuro.

La marcha de Robert Lewandowski le abriría un puesto en la delantera del Barcelona como titular pero está por ver si Hansi Flick está por la labor. De momento, Karim Adeyemi es su principal competidor por el puesto de nueve mientras no se resuelva la incorporación de Julián Álvarez, que también está de vacaciones dejando en el aire cómo actuará cuando se reincorpore al Atlético de Madrid tras pedir salir hace unas semanas.

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En caso de que el club catalán ponga en venta a Ferran, el propio cuadro colchonero sería uno de los candidatos a conseguir su fichaje se marche o no Julián del Metropolitano. El otro equipo que sigue presionando es el PSG, con un Luis Enrique que ya le dio galones en la Selección Española y que busca refuerzos para el ataque del bicampeón de la Champions.

Mientras estos equipos están atentos a su futuro, Ferran Torres descansa y disfruta en Ibiza con estas vacaciones que arrancaron tras la conquista del Mundial con él mismo como héroe. Unos días que está gozando junto a futbolistas del Atlético como Marcos Llorente dejando la duda de si habrán aprovechado para convencerle de que tome el puente aéreo desde Barcelona a la capital de España este mismo verano.