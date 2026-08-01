Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 18:33h.

Flick le pide a Adeyemi que dé más

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El FC Barcelona se está ejercitando estos días en Birmingham en un stage de pretemporada en el que Hansi Flick ya cuenta con dos de sus fichajes, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, a la espera de que llegue Anthony Gordon de sus vacaciones post Mundial. De ellos, sólo el alemán tuvo minutos en el amistoso de este viernes tras el que el técnico azulgrana le dio un aviso por su rendimiento además de analizar lo que puede aportar el inglés.

El ex del Dortmund se estrenó con el Barça en el choque ante el Birmingham City en el que los locales vencieron en los penaltis después del 2-2 en el tiempo reglamentario. Los dos tantos culés tuvieron el sello del egipcio Hamza Abdelkarim, que se reivindicó pidiendo un sitio en la delantera del conjunto catalán tras su llegada en el mercado invernal y su presencia con los Faraones en el Mundial.

No estuvo tan fino Karim Adeyemi, que se llevó un aviso de Hansi Flick en sus declaraciones a los medios tras el encuentro: "Hay muchas cosas en las que no estuvo tan bien y aún debe mejorar, eso es lo que puedo decir. Tiene mucho potencial por mostrar".

"Hay cosas que todavía debe mejorar para poder mostrar sus puntos fuertes pero lleva poco tiempo entrenando con nosotros, sólo una semana, y es normal. En los entrenamientos le veo mucho mejor con velocidad y habilidad para definir. Tiene mucho potencial y creo que puede aportarnos mucho", declaró el técnico sobre su compatriota, que disputó la primera parte.

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Hansi Flick y el cambio de Marcus Rashford a Anthony Gordon

En ataque se han producido más movimientos como la firma de Anthony Gordon a cambio de 80 millones de euros por su traspaso desde el Newcastle. El inglés llega por su compatriota Marcus Rashford, de vuelta al Manchester United tras su cesión la pasada campaña ante la imposibilidad del Barça de pagar su salario.

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Flick tuvo un detalle para Rashford tras el choque en Birmingham agradeciendo su trabajo como culé: "Aprecio mucho haber trabajado con Marcus. Su situación no era fácil porque nunca sabes si las cesiones van a terminar en fichaje. Es un jugador y una persona fantástica. El equipo le echará de menos y yo también pero así es la vida, lo tenemos que aceptar".

"Ha llegado Gordon, que desde la primera vez que le llamé me demostró que tiene muchas ganas de jugar en el Barça y que quiere venir. Estoy muy contento de que esté con nosotros", finalizó el técnico del Barcelona.